Про це повідомили військові з батальйону "Скала". Ліквідувавши групу ворожих солдатів, захисник відбив штурм і втримав позицію.

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Як українский військовий відбив штурм росіян

Покровський напрямок. Група окупантів намагалася штурмувати позицію наших бійців, але "Скала" дала гідну відсіч загарбникам. У нашій мотивації – наша сила. Де стоїть "Скала", росіяни не матимуть жодного шансу,

– йдеться у повідомленні.

Кадри бою коментував військовий, який розповів, що під час спроби штурму наш боєць вийшов із укриття на трьох загарбників й здійснив автоматну чергу, поранивши одного із ворогів. Повторними пострілами він ліквідував окупанта.

"У цей час троє колег попередніх трьох просто стоять збоку, курять. У них прилетів FPV. Двоє, що відповзли, чекають тролейбуса", – з гумором зазначив коментатор.

Боєць "Скали" кинув у цих окупантів гранату, а потім ще одну.

Нагадаємо, що Таврійські десантники відбили черговий масований російський штурм на Курахівському напрямку. Окупанти кинули 10 одиниць бронетехніки, щоб прорвати нашу оборону в районі села Костянтинівка. Однак наші воїни розбили загарбників ще на підступах.