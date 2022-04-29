Воины "Азова" в Мариуполе показали свой адский быт: впечатляющее видео
Источник:телеграм одного из азовцев
Воины "Азова" показали, в каких условиях они живут в Мариуполе. Несмотря на все сложности и опасность, защитники мужественно держатся, помогают гражданским и даже шутят.
Азовцы показали свой быт и поведали историю одного из побратимов.
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Защитник познакомил свою аудиторию в соцсети с другом "Рейнджером" – мариупольцем, не покинувшим свой родной город.
Азовец "Рейнджер" (слева) / Фото из соцсетей
Адский быт азовцев
Друг "Рейнджер" рассказал, что условия в Мариуполе не очень, мягко говоря, но на боевой дух бойцов это не влияет. "Общество нас поддерживает, а также есть вера военного руководства и президента", — добавил азовец.
Защитники также показали свою "боевую" комнату, которую они сами сделали из палаток и деревянных досок в полевых условиях. Защитники даже сделали столик среди "кроватей" и огонь для приготовления пищи.
Азовцы всегда готовы к бою
Друг "Рейнджер" заметил, что кроме того, все оружие уже смазано и боеприпасы готовы. "В полевых условиях, но готовы воевать", – добавил он.
По словам побратима, пулеметчик "Рейнджер" за короткое время показал себя и фактически стал боевым командиром взвода. На его счету десятки удачных операций, в том числе успешный вывод своих же сил из окружения, и убитых врагов.
Азовец добавил, что это всего лишь часть настоящих героев его 2-го батальона полк. Впоследствии он планирует рассказать о других ребятах или группах.
Смотрите видео адских будней полка "Азов":
Последние новости из Мариуполя
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- Воины из полка "Азов", героически обороняющие Мариуполь, призвали мир признать войну России против Украины геноцидом.
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