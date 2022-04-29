Воины "Азова" в Мариуполе показали свой адский быт: впечатляющее видео

Воины "Азова" показали, в каких условиях они живут в Мариуполе. Несмотря на все сложности и опасность, защитники мужественно держатся, помогают гражданским и даже шутят.

Азовцы показали свой быт и поведали историю одного из побратимов.

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Защитник познакомил свою аудиторию в соцсети с другом "Рейнджером" – мариупольцем, не покинувшим свой родной город.

Азовец "Рейнджер" (слева) / Фото из соцсетей

Адский быт азовцев

Друг "Рейнджер" рассказал, что условия в Мариуполе не очень, мягко говоря, но на боевой дух бойцов это не влияет. "Общество нас поддерживает, а также есть вера военного руководства и президента", — добавил азовец.

Защитники также показали свою "боевую" комнату, которую они сами сделали из палаток и деревянных досок в полевых условиях. Защитники даже сделали столик среди "кроватей" и огонь для приготовления пищи.

Азовцы всегда готовы к бою

Друг "Рейнджер" заметил, что кроме того, все оружие уже смазано и боеприпасы готовы. "В полевых условиях, но готовы воевать", – добавил он.

По словам побратима, пулеметчик "Рейнджер" за короткое время показал себя и фактически стал боевым командиром взвода. На его счету десятки удачных операций, в том числе успешный вывод своих же сил из окружения, и убитых врагов.

Азовец добавил, что это всего лишь часть настоящих героев его 2-го батальона полк. Впоследствии он планирует рассказать о других ребятах или группах.

Смотрите видео адских будней полка "Азов":

Последние новости из Мариуполя

В ночь на 28 апреля российские войска совершили 50 авиаударов по "Азовстали". Враг использовал все возможное оружие для обстрела защитников в Мариуполе. В частности фосфорные бомбы, ракеты и артиллерию.

Из-за обстрелов обрушилась часть здания госпиталя, завалило операционную. Там находились более 500 раненых и врачей, известно о погибших и повторно раненых. Удар был направлен именно на полевой госпиталь. Сразу после авиабомбардировок начались обстрелы из корабельной артиллерии.

Воины из полка "Азов", героически обороняющие Мариуполь, призвали мир признать войну России против Украины геноцидом.

Украинские военные выяснили, что Россия тратит сумасшедшие суммы на то, чтобы стереть Мариуполь с лица земли. В частности, на это уже ушло, по меньшей мере, 1,1 миллиарда долларов.

Оснат Лубрани – координатор системы ООН – отправится в Запорожье. Там она будет готовить эвакуацию людей из заблокированного Мариуполя.

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