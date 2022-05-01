Накануне атаки кафиры устроили ночной обстрел позиций ВСУ из минометов, танков, артиллерии и гранатометов.

Обстрелы, авиаудары и попытки штурма: что происходит на главных направлениях наступления врага

ВСУ отбили атаку врага

После этого утром, 1 мая, на горизонте появилась бронетехника и пехота кафиров.

Украинские воины решительно встретили захватчиков огнем из противотанковых средств, минометов и стрелкового оружия. В результате боя защитники уничтожили один российский танк, огневые средства и живую силу противника.

Видео, как ВСУ отразили наступление врага:



К слову, в Генштабе ВСУ сообщили, что противник пытается продвигаться в направлении Изюма . Российские военные сосредоточили там сотни единиц вооружения, тысячу боевиков, мобилизованных из оккупированного Донбасса, и два зенитно-ракетных дивизиона.

Однако украинские защитники мужественно удерживают оборону. За минувшие сутки, 30 апреля, ВСУ отбили девять атак кафиров, уничтожили восемь танков, одну артиллерийскую систему, двадцать четыре единицы боевой бронированной техники и пять автомобилей.

Потери кафиров: последние новости

В зоне ООС продолжаются бои наших героев с оккупантами. Личный состав, танки, артиллерийская система, бронированные машины – потери врага обновляются в непрерывном режиме.

Россияне активно готовятся к параду на 9 мая и хотят хоть чего-нибудь достичь, но у них получается только утилизировать своих военных в Украине. Их количество уже преодолело отметку в 23 тысячи .

Россияне всеми силами пытаются пополнить свои потери, но пока не очень успешно – возвращаться в Украину отказываются целые воинские части, а контракт с российской армией и смерть в Украине начинает привлекать меньше россиян.

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