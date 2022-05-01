Напередодні атаки окупанти влаштували нічний обстріл позицій ЗСУ з мінометів, танків, артилерії та гранатометів.

До теми Обстріли, авіаудари та спроби штурму: що відбувається на головних напрямках наступу ворога

ЗСУ відбили атаку ворога

Після цього зранку, 1 травня, на горизонті з’явилася бронетехніка та піхота окупантів.

Українські воїни рішуче зустріли загарбників вогнем з протитанкових засобів, мінометів та стрілецької зброї. В результаті бою захисники знищили один російський танк, вогневі засоби та живу силу противника.

Відео, як ЗСУ відбили наступ ворога:



До слова, у Генштабі ЗСУ повідомили, що противник намагається просуватися у напрямку Ізюма. Російські військові зосередили там сотні одиниць озброєння, тисячу бойовиків, мобілізованих з окупованого Донбасу, та 2 зенітно-ракетні дивізіони.

Проте українські захисники мужньо тримають оборону. За минулу добу, 30 квітня, ЗСУ відбили дев’ять атак окупантів, знищили вісім танків, одну артилерійську систему, двадцять чотири одиниці бойової броньованої техніки та п’ять автомобілів.

Втрати окупантів: останні новини

У зоні ООС тривають бої наших героїв з окупантами. Особовий склад, танки, артилерійська система, броньовані машини – втрати ворога оновлюються у безперервному режимі.

Росіяни активно готуються до параду на 9 травня та хочуть хоч чогось досягнути, але в них виходить лише утилізувати своїх військових в Україні. Їх кількість вже подолала позначку у 23 тисячі.

Росіяни всіма силами намагаються поповнити свої втрати, але наразі не дуже успішно – повертатися в Україну відмовляються цілі військові частини, а контракт з російською армією та смерть в Україні починає приваблювати все менше росіян.

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