Воины бригады имени гетмана Мазепы ударили по оккупантам и их технике: мощное видео

Украинские защитники продолжают давать достойный отпор российским оккупантам. Каждый день наши ребята наносят противнику значительные потери.

Украинцы продолжают уничтожать оккупантов и их технику

Да, сегодня украинские бойцы в очередной раз ударили по оккупантам и их технике. Соответствующую информацию обнародовала вечером 3 мая группировка "Восток".

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В этот раз операцию по уничтожению орков и рашистской военной техники выполнили подразделения бригады имени гетмана Ивана Мазепы.

Уничтожение рашистских оккупантов продолжается – очередной видеоотчет защитников Украины об огневом поражении техники и живой силы орков подразделениями бригады имени гетмана Ивана Мазепы,

– сообщили в группировке "Восток".

Группировка опубликовала видео, на котором видна мастерская работа наших защитников. С такими воинами ничего не страшно, ведь ради своей земли и украинцев они готовы на все!

Смотрите, как украинские воины ударили по оккупантам и их технике: видео

Новые потери российских захватчиков

Российские оккупанты терпят колоссальные потери в Украине, в чем им помогают украинские защитники. Наши Вооруженные Силы, несмотря на активные боевые атаки россиян на протяжении шестидесяти девяти дней, ни на минуту не покидают мысли о победе и делают все для ее скорейшего приближения.

Так, потери врага с 24 февраля составляют уже 24 200 военных. Также российские оккупанты потеряли уже 194 самолета, 1064 танка, 2567 боевых бронированных машин, 475 артиллерийских систем.

Заметим, только за минувшие сутки, 2 мая, наши военные ликвидировали:

не менее 400 вражеских бойцов

20 беспилотников

48 боевых бронированных машин

16 артиллерийских систем

14 танков

19 единиц автомобильной техники

10 реактивных систем залпового огня.

Также 3 мая на Юге ВСУ уничтожили вражеский пункт управления войском и склады с боеприпасами. Кроме того, в Днепропетровской области украинским защитникам удалось сбить беспилотник оккупантов.

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