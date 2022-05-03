Воины бригады имени гетмана Мазепы ударили по оккупантам и их технике: мощное видео
Украинские защитники продолжают давать достойный отпор российским оккупантам. Каждый день наши ребята наносят противнику значительные потери.
Украинцы продолжают уничтожать оккупантов и их технику
Да, сегодня украинские бойцы в очередной раз ударили по оккупантам и их технике. Соответствующую информацию обнародовала вечером 3 мая группировка "Восток".
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В этот раз операцию по уничтожению орков и рашистской военной техники выполнили подразделения бригады имени гетмана Ивана Мазепы.
Уничтожение рашистских оккупантов продолжается – очередной видеоотчет защитников Украины об огневом поражении техники и живой силы орков подразделениями бригады имени гетмана Ивана Мазепы,
– сообщили в группировке "Восток".
Группировка опубликовала видео, на котором видна мастерская работа наших защитников. С такими воинами ничего не страшно, ведь ради своей земли и украинцев они готовы на все!
Смотрите, как украинские воины ударили по оккупантам и их технике: видео
Новые потери российских захватчиков
Российские оккупанты терпят колоссальные потери в Украине, в чем им помогают украинские защитники. Наши Вооруженные Силы, несмотря на активные боевые атаки россиян на протяжении шестидесяти девяти дней, ни на минуту не покидают мысли о победе и делают все для ее скорейшего приближения.
Так, потери врага с 24 февраля составляют уже 24 200 военных. Также российские оккупанты потеряли уже 194 самолета, 1064 танка, 2567 боевых бронированных машин, 475 артиллерийских систем.
Заметим, только за минувшие сутки, 2 мая, наши военные ликвидировали:
- не менее 400 вражеских бойцов
- 20 беспилотников
- 48 боевых бронированных машин
- 16 артиллерийских систем
- 14 танков
- 19 единиц автомобильной техники
- 10 реактивных систем залпового огня.
Также 3 мая на Юге ВСУ уничтожили вражеский пункт управления войском и склады с боеприпасами. Кроме того, в Днепропетровской области украинским защитникам удалось сбить беспилотник оккупантов.
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