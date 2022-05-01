Воины ООС отбили 10 атак врага за сутки и 63 за неделю, уничтожили полно техники
Источник:ООС
Украинские военные в зоне Операции Объединенных сил нанесли очередные потери российским оккупантам. За сутки наши воины отбили сразу 10 атак и уничтожили множество вражеской техники.
Украинские воины сбили 7 беспилотников
В пресс-службе ООС сообщили, что 1 мая военнослужащие группировки Объединенных сил отбили 10 атак врага. Всего за неделю наши военные отразили 63 вражеских атаки.
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1 мая наши защитники нанесли урон российским оккупантам, уничтожив:
- 2 танка;
- 17 артиллерийских систем;
- 38 единиц боевой бронированной;
- 10 единиц автомобильной техники противника.
В ООС отметили, что подразделения противовоздушной обороны в небе Донбасса сбили 7 вражеских беспилотников.
В течение недели украинские воины в ООС уничтожили:
- 45 танков;
- 43 артиллерийские системы;
- 4 единицы специальной, 149 единиц боевой бронированной техники;
- 6 боевых специальных машин;
- 3 единицы специальной инженерной техники;
- 68 единиц автомобильной техники;
- 8 топливозаправщиков;
- 4 зенитных установки врага.
Умело поработали и подразделения ПВО, которые сбили 6 самолетов, 32 беспилотника и две крылатые ракеты российских оккупантов.
Какая ситуация на Донбассе
Российское командование поставило своим военным задачу выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. В британской разведке сообщили, что битва за Донбасс остается главным стратегическим направлением действий России
Однако российские оккупанты несут значительные потери из-за мощной обороны ВСУ. Поэтому российские оккупанты обстреливают гражданских. В частности, оккупанты атаковали 12 населенных пунктов в Донецкой области. Вражеские удары разрушили не меньше 36 гражданских объектов.
Сообщалось, что на Донецком и Таврическом направлениях оккупанты пытались установить полный контроль над населенными пунктами Рубежное и Попасная. Украинские военные нанесли врагу значительные потери.
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