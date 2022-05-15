Воины ООС отбили 17 атак оккупантов и сбили 2 вражеских вертолета
Источник:Группировка Объединенных сил
Наши бойцы на Донбассе отразили 17 атак врага. Вслед за русским кораблем пошло и два вертолета русских оккупантов.
Соответствующую информацию обнародовали в Группировке Объединенных сил вечером 15 мая. То есть речь идет о ситуации на Донбассе на 81 день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.
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Бойцы ВСУ отбили почти 20 атак врага: на некоторых локациях до сих пор продолжаются бои
Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отбили сегодня (речь идет о 15 мая – 24 канал) 17 атак врага. Еще на 2 локациях продолжаются бои,
– сообщили в группировке ООС.
К сожалению, российские враги обстреляли 23 населенных пункта на Донбассе, разрушили и повредили 32 жилых дома.
Оккупанты били из боевой авиации, реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии крупных калибров, танков, минометов различных систем.
К сожалению, ракетами враг атакует объекты гражданской инфраструктуры. В частности, обстрелял 23 населенных пункта, разрушил и повредил 32 жилых дома.
Наши военнослужащие из группировки Объединенных сил уничтожили:
- 3 танка;
- 1 артиллерийскую систему;
- 6 единиц боевой бронированной техники;
- 1 вражеский автомобиль.
Кроме этого, наши подразделения противовоздушной обороны сбили 2 вражеских вертолета – Ка-52 и Ми-28, а также 5 беспилотников "Орлан-10".
За прошедшую неделю наши бойцы на Донбассе отразили почти 100 атак врага
Всего за неделю, которая проходит, военнослужащие группировки Объединенных сил отбили 93 вражеских атаки,
– сообщило командование.
Также наши бойцы на Донбассе уничтожили:
- один зенитный ракетный комплекс;
- 58 танков;
- 26 артиллерийских систем, из них – один РСЗО;
- 98 единиц боевой бронированной техники;
- 7 единиц специальной инженерной и 33 единиц автомобильной техники;
- 1 зенитную установку.
Наши подразделения ПВО сбили 4 вертолета и 27 беспилотных летательных аппаратов оккупантов.
Потери врага на войне в Украине: последние данные
- По состоянию на утро 15 мая с начала полномасштабной войны в Украине погибли 27 400 оккупантов. Россия потеряла уже 201 самолет.