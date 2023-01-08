Воины ВСУ наносят врагу колоссальные потери. В частности, в декабре в Кобзон отправили оккупанта, который хвастался штурмом "Азовстали".

Речь идет о Дмитрии Клепове. Его ликвидировали еще в декабре, а похоронили – в январе во временно оккупированном Севастополе.

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Клепов – уроженец Иркутской области. Дома работал юристом, а после оккупации Крыма приехал в Севастополь. Там решил, что хочет стать "пушечным мясом".

В марте 2022 года женился. В то же время концерт Кобзона показался оккупанту более привлекательным, чем семейная жизнь. Уже через считанные дни после свадьбы Клепов пошел убивать украинцев. В частности, оккупант кичился штурмом "Азовстали". Теперь захватчика ликвидировали.

Общие потери врага

По состоянию на 8 января Генштаб ВСУ сообщил, что ликвидировать удалось уже 111 170 оккупантов. Только за сутки ликвидировать удалось 430 захватчиков. Также уничтожили:

танков – 3069 (+3) единиц;

боевых бронированных машин – 6130 (+5) единиц;

артиллерийских систем – 2065 (+3) единиц;

РСЗО – 431 (+0) единица;

средства ПВО – 217 (+0) единиц;

самолетов – 285 (+0) единиц;

вертолетов – 272 (+0) единицы;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1849 (+5) единиц;

крылатые ракеты – 723 (+0) единицы.