Воины ВСУ на Запорожье вывели из боя 15 оккупантов, сбили самолет и уничтожили технику

Украинские военные дают отпор оккупантам. Прошедшие сутки были несчастливы для российских самолетов в Запорожье.

Подразделения Вооруженных Сил Украины ведут активную оборону в Запорожском направлении. В течение 31 мая военные уничтожили шестерых россиян, еще девять – ранили.

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Были успехи в подведении техники. Украинским защитникам удалось попасть в два штурмовика Су-25: один полностью уничтожен, другой – поврежден. Кроме того, кафиры обеднели на одну станцию радиоэлектронной борьбы и 5 единиц автомобильной техники.

За прошедшие сутки россияне не проводили активных боевых действий. Они сосредоточились на том, чтобы удержаться на занятых позициях и не допустить дальнейшего контрнаступления украинских войск.

Кроме того, россияне проводили разведку беспилотниками, а также вели контрбатарейную борьбу. Фиксировали обстрелы позиций подразделений ВСУ по всей линии столкновения. Основные силы россияне сконцентрировали вблизи Орехова, Гуляйполя и Великой Новоселки Донецкой области.

Украинские военные уже в очередной день фиксируют, что враг усиливает вооружение и военную технику вблизи Мелитополя и Васильевки.

Наблюдается усиление группировки вооружением и военной техникой в районе Мелитополя, Васильевки. На других рубежах по линии разграничения ведутся сдерживающие действия, говорится в сообщении.

Оккупанты регулярно передислоцируют свои машины и восполняют потери с помощью восстановленной и устаревшей техники. Также они обустраивают свою позицию вблизи Днепрорудного и Васильевки.

Россияне хотят закрепиться в Запорожской области

Российские захватчики продолжают производить окопы на временно оккупированных территориях Запорожской области. Сейчас они укрепляют свои фортификационные сооружения – усовершенствуют уже вторую оборонную линию . Это свидетельствует, что кафиры собираются надолго задержаться на этих территориях.

Захватчики понесли такие потери, что уже начали расконсервировать дряхлую технику. К примеру, в Запорожье они стягивают морально устаревшие танки Т-62 , которые изготовляли еще на протяжении 60 – 70-х годов. Интересно, что они были сняты с вооружения в России еще в 2011 году. Понятно, что такая "надежная" техника точно будет не в лучшем состоянии.

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