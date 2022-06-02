Воины Закарпатской бригады "приземлили" высокоточный российский дрон-камикадзе "Куб"

Украинские защитники сбили высокоточный дрон-камикадзе "Куб" российских оккупантов. Успешную операцию провели воины Закарпатской бригады.

"Куб" является весомой потерей для российских захватчиков. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ 2 июня.

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ВСУ сбили высокоточный беспилотник россиян

Высокоточный беспилотник "Куб-БЛА" "приземлили" воины 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады,

– говорится в сообщении.

Аппарат разработан концерном "Калашников". Впервые его представили в 2019 году. Беспилотник может зависать в воздухе и атаковать цель вертикальным пикированием.

Также "Куб" называют дроном-камикадзе. После запуска он не возвращается к оператору, а поражает цель либо пикированием, либо опускается на парашюте, ждет нужного момента и взрывается.

Кроме этого, 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада уничтожила вражеский "Град" . Об этом стало известно 1 июня. В сети опубликовали видео блестящей работы закарпатцев.

Как Закарпатская бригада уничтожила вражеский "Град": смотрите видео

Беспилотник "Орлан" тоже "самоликвидировался"

14 отдельная механизированная бригада князя Романа Великого уничтожила еще один русский беспилотник. Речь идет о летательном аппарате типа "Орлан" .

Украинские воины подчеркивают, что так будет "со всем рашистским дерьмом". Такова уж их судьба.



ВСУ "приземлили" российский "Орлан" / Фото 14 бригады имени князя Романа Великого

Потери врага: последние новости

Украинские защитники продолжают защищать Донбасс, несмотря на тяжелые и продолжительные бои. За минувшие сутки, 1 июня, военные группировки Объединенных сил отразили 13 вражеских атак . Кроме того, воинам удалось уничтожить немало техники россиян:

2 танка;

6 артиллерийских систем;

8 боевых бронированных машин;

4 вражеских автомобиля.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 7 вражеских беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".

Тем временем воины Оперативно-тактической группировки "Восток" тоже отлично поработали. За сутки 1 июня они ликвидировали:

38 российских служащих;

2 миномета;

2 тяжелых артиллерийских тягача;

бронетранспортер;

бронированную боевую машину;

артиллерийскую систему;

беспилотник;

экипаж беспилотного авиационного комплекса

Обратите внимание – оперативная информация от Генштаба ВСУ по состоянию на утро 2 июня: видео