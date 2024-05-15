Взрывы в Крыму, каким будет соглашение с США: хронология 812 дня войны

Россия не оставляет попыток захватить Украину, однако ВСУ мощно противостоят врагу. Наши военные изо дня в день уничтожают оккупантов и их технику.

Что происходит на поле боя, какая ситуация в дипломатии, что обещают партнеры – читайте в тексте 24 Канала.

Смотрите также В Украине аварийные отключения света, ожидается наступление на Сумщине: хронология 811 дня войны

.