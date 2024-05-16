Аэродром Бельбек снова пылал, БПЛА атаковали Россию: хронология 813 дня войны

06:13, 16 мая

С 10 мая российские войска продвинулись не более чем на 8 километров от границы в Харьковской области. Об этом сообщает Институт изучения войны.

Темп российских наступательных операций на севере Харьковской области продолжает снижаться.

По данным украинской стороны, российские силы пытаются достичь тактических успехов в районе населенных пунктов Лукьянцы и Волчанск, но украинские контратаки и удары артиллерии и беспилотников не дают им закрепиться в этих районах.

Российские войска продолжали тактическое наступление в направлении Липцев, что к северу от Харькова и к востоку от Глубокого. Однако ВСУ отбили атаки россиян на этих направлениях.

Кроме того, россияне смогли продвинуться вблизи Волчанска. Там продолжаются городские бои, а небольшие российские диверсионно-разведывательные группы пытаются закрепиться в населенном пункт.