Аэродром Бельбек снова пылал, БПЛА атаковали Россию: хронология 813 дня войны

16 мая 2024, 06:28
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Украинские военные продолжают сдерживать российское наступление на севере Харьковской области, восточном и южном фронтах. Тем временем "неизвестные" дроны устраивают ад для россиян в стране-агрессоре и для врага на оккупированных территориях.

Продолжаются 813 сутки полномасштабной войны. Что происходило на фронте, на политической и международной арене, передает 24 Канал.

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06:18, 16 мая

Беспилотники атаковали Россию

Россияне сообщили о ночной атаке дронов на Брянскую и Тульскую области. Они говорят, что слы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью и сбили два беспилотника над Тульской областью.

06:15, 16 мая

Ночью военный аэродром под Севастополем снова пылал. В минобороны страны – агрессорки заявили о ракетной атаке на Крым. Оккупанты убеждают, что все 5 ATACMS, которые летели на полуостров, были уничтожены ПВО.

06:13, 16 мая

На сколько продвинулись россияне на севере Харьковщины: в ISW ответили

С 10 мая российские войска продвинулись не более чем на 8 километров от границы в Харьковской области. Об этом сообщает Институт изучения войны.

Темп российских наступательных операций на севере Харьковской области продолжает снижаться.

По данным украинской стороны, российские силы пытаются достичь тактических успехов в районе населенных пунктов Лукьянцы и Волчанск, но украинские контратаки и удары артиллерии и беспилотников не дают им закрепиться в этих районах.

Российские войска продолжали тактическое наступление в направлении Липцев, что к северу от Харькова и к востоку от Глубокого. Однако ВСУ отбили атаки россиян на этих направлениях.

Кроме того, россияне смогли продвинуться вблизи Волчанска. Там продолжаются городские бои, а небольшие российские диверсионно-разведывательные группы пытаются закрепиться в населенном пункт.

Автор: Анастасія Колеснікова