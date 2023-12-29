На Марьинском направлении захлебнулось 6 вражеских атак: карта боевых действий на 29 декабря

В Украине продолжаются 674 сутки полномасштабного вторжения. Оккупанты не прекращают попыток окружить Авдеевку и выбить украинских защитников с позиций на левом берегу Днепра.

За минувшие сутки на фронте произошло 53 боевых столкновения. Враг ходил в безуспешные атаки на Востоке и Юге, а Силы обороны истощали противника, нанося ему урон в технике и живой силе.

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Ожесточенные боевые действия на Востоке

НаСилы обороны отразили 12 атак врага в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

Что происходит под Синьковкой: смотрите на карте

Назащитники отбили 3 атаки противника вблизи Богдановки и Андреевки Донецкой области. Наукраинские военные продолжают сдерживать оккупантов, не оставляющих попыток оцепить Авдеевку. В частности, наши воины остановили 14 вражеских атак восточнее Новобахмутовки и Авдеевки, еще 12 атак – в районах Первомайского и Невельского Донецкой области.

Где украинцы остановили россиян в районе Новобахмутовки: смотрите карту

НаСилы обороны удерживают россиян в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Там захлебнулись 6 вражеских атак.

Оккупанты провели неудачные атаки в районе Новомихайловки: смотрите на карте

Силы обороны, несмотря на давление врага, не отступают с левобережья Днепра

Надавраг наступательных действий не вел.НаСилы обороны отразили 4 атаки южнее Новодаровки, западнее Вербового и Роботиного Запорожской области.

Оккупанты хотели вернуть позиции возле Новодаровки: смотрите на карте

Какая ситуация на других участках фронта

Наукраинские защитники пытаются расширить плацдарм на левом берегу реки Днепр. Враг, несмотря на значительные потери, не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Противник совершил 13 безуспешных штурмовых действий, получив по зубам, отступил.

Надаобстановка остается без существенных изменений. Надапротивник осуществляет диверсии, чтобы помешать переброске украинских войск в наиболее горячие направления.