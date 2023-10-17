Две войны за 10 лет или все же одна? Как правильно говорить о войне в Украине

"600 дней 10-летней войны, которая идет веками". Эту формулировку довольно часто можно встретить на просторах нашего информационного пространства. Однако, мне кажется, формулировка имеет уязвимую сторону.

Объяснение на примере Нагорного Карабаха

Оно строится на том, что акт агрессии (и её продукт оккупация) и ведение боевых действий отождествляются. А это большая ошибка. Конечно, эти вещи тесно связаны, но все же не тождественны.

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Когда-то в Институте международных отношений нас учили тому, что войной считается вооруженный конфликт, в ходе которого за год погибли не менее 1 тысячи комбатантов.

Боевые действия в пределах войны имеют начало и конец, характеризуются соответствующей интенсивностью пропорционально вовлеченным силам и средствам. При этом не всегда заканчиваются каким-либо окончательным политическим урегулированием, создавая тем самым основу для нового обострения.

Именно поэтому мы и говорим, например, Первая Карабахская и Вторая Карабахская войны. Несмотря на то, что между этими двумя войнами не было какого-либо устойчивого урегулирования, и наоборот, была зона латентной напряженности, где время от времени возникали стычки и происходил обмен ударами.

Также мы четко отделяем войну Московии против Грузии в 2008 году и тот факт, что 20% Грузии оккупированы. Мы ведь не говорим, что война между Московией и Грузией продолжается и сейчас, несмотря на оккупацию территорий. То есть сам факт оккупации, являющийся продуктом агрессии, не тождественен войне.

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Так же и в нашем случае. Акт агрессии Московии против нас был в 2014 году. Сам акт и преступление агрессии не связаны с масштабами ведения боевых действий, вовлеченными силами и средствами. В то же время после активных боевых действий на Донбассе в 2014 – 2015 годах, которые имели свою интенсивность и географию, был период, когда интенсивность обмена ударами не дает возможность говорить о войне, несмотря на то, что 7% наших территорий и сотни тысяч наших граждан находились в оккупации и не было устойчивого политического урегулирования.

Поэтому, возможно, со временем будут говорить о войне 2014 – 2015 годов и войне, которая началась 24 февраля 2022 года.