Эрдоган снова коварно вонзил нож в зад путину

Эрдоган просто суперпрофессионал во втыкании ножей в спину. Причем он может вставлять их одновременно в разные спины разным людям.

Турецкий "контрудар"

Не прошло и недели, как Эрдоган поддержал путина в его зерновом шантаже. Заявив, что зерновое соглашение можно пересмотреть и оно не работает так, как предполагалось.

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Может потому, что путин этим шантажом хочет добиться увеличения российского экспорта, например удобрений, а Эрдоган думает, что и здесь он может быть посредником и заработать. Ничего личного, только бизнес. И не важно для Эрдогана, что зерновое соглашение очень важно для Украины и украинской экономики. Хотя нет, как раз важно, потому что тогда шантаж будет эффективнее.

А оптом случилась молниеносная операция ВСУ в Харьковской области. И посыпалась российская армия. И это увидел Эрдоган. И решил, что это самое лучшее время для удара. В результате Азербайджан начал атаку на Армению. Понимая, что именно в это время россия не может позволить себе вмешаться. Что именно в это время не важно – является Армения членом ОДКБ или нет. Нет возможности у россиян прийти на помощь. россия не может себе позволить еще один военный позор. Она и один не очень может себе позволить. А здесь перспектива двух одновременно.

У путина есть повод ерзать на стуле

российская армия так могущественна, что ее могущество сейчас заметно всем вокруг. Для этого не нужно даже садиться на самое большое колесо в Европе. Это могущество видно и из-под Херсона, и из Анкары, и из Баку. И из Еревана видно. И сейчас Эрдоган одним ударом выставляет на посмешище не только путина и российских генералов, но и ОДКБ – конкурента своего влияния в Средней Азии, что мешает ему строить тюркский мир. ОДКБ, оказавшийся точно не аналогом НАТО. Интересно, будет ли на ближайшей встрече с лидером Китая путин умолять Си вытащить у него из зада нож Эрдогана.

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Конечно, в этой ситуации не позавидуешь Пашиняну. Армянская армия не может на равных противостоять силам Азербайджана, за которыми стоит общий друг Эрдоган. Армяне критически зависят от россии. И поэтому неделю назад Пашинян, как щенок, бегал за путиным во владивостоке, сложив компанию лидеру хунты из Мьянмы, демонстрируя на экономическом форуме, что никакой изоляции россии нет. Не помогло.

Так что если снова увидите, что путин как-то криво сидит за столом, то можем теперь с уверенностью сказать. Сидеть ровно ему мешает нож Эрдогана.

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