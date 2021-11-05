Война Беларуси и ЕС: может ли Лукашенко направить мигрантов в Украину

Мигранты из Ирака пытались прорваться на территорию Польши из Беларуси, но колючая проволока сдержала группу. Однако она не установлена вдоль всей линии границы, поэтому на других участках у нелегалов больше шансов попасть в Евросоюз.

Не лучше ситуация и на границе Литвы и Беларуси. Там миграционный кризис обострился еще летом.

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Тогда же литовские власти начали возводить ограждение с колючей проволокой на границе с Беларусью. Построили более 100 километров из 500 необходимых.

Мы можем точно сказать, что будем чувствовать себя лучше, потому что физический барьер действительно необходим для нашей защиты от гибридной атаки Лукашенко.

– заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

Как Беларусь использует беженцев

Весной Беларусь значительно облегчила выдачу въездных виз гражданам из стран, которые являются основными поставщиками мигрантов в ЕС – Ирак, Сирия и Пакистан.

Кроме того, упростили процедуры проверки на белорусской территории и запустили прямые рейсы в Минск из Тегерана, Дамаска и Абу-Даби. Это позволило процветать нелегальному трафику мигрантов из Ближнего Востока и Азии в Евросоюз.

"Лукашенко использует беженцев как инструмент, чтобы оказывать давление на европейские страны. Он шеф государственной сети контрабанды", – отметил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.



Александр Лукашенко использует беженцев для своих целей / Фото Getty Images

В Литву через границу с Беларусью в августе нелегально попали более 4 тысяч беженцев. В то же время в Польшу только в сентябре пытались пробраться из белорусской территории 11 тысяч нелегалов.

Поэтому в Брюсселе задумались над введением уже 5 пакета санкций против белорусского режима. Однако эксперты считают, что это вряд ли заставит Лукашенко пойти на уступки, ведь потакая нелегальной миграции, у него есть собственные цели.

Первая задача – сделать так, чтобы "пикировка политическая", в частности с Беларусью, была дорогой, по крайней мере, для соседних стран,

– заявил эксперт Украинского института будущего Игорь Тышкевич.

Еще одна задача – повысить ставки в переговорах с Брюсселем. Все из-за того, что нагнетание ситуации в ЕС позволит Лукашенко начать торги с европолитиками насчет отмены санкций, которые больно бьют по белорусской экономике.

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Уже сейчас его действия усугубили раскол внутри ЕС, ведь большинство мигрантов стремятся добраться в Германию и Швецию. Следовательно, Польша и Литва для них являются только странами транзита.

Раскол в ЕС радует Путина

На фоне увеличения миграционного потока Берлин обвинил Варшаву в слабом контроле на восточных границах. Для того чтобы уменьшить риски, немецкие власти ввели проверки на границе с Польшей.

Развели мигранты по разные стороны и Польшу с Ирландией. Последняя выступает против введения санкций в отношении компании "Белавиа", которая имеет отношение к переправке мигрантов в Беларусь, поскольку ирландская компания Ryanair предоставила белорусской свои самолеты в долгосрочную аренду и не желает разрывать контракт.

Раскол в ЕС, очевидно, играет на руку не только Лукашенко, но и его ближайшему другу-диктатору – Владимиру Путину.

На самом деле, что делает Путин руками Лукашенко – громит Европу, расчленяет европейский рынок, сегментирует его, наносит удар по гуманитарной сфере благодаря этому миграционному кризису,

– заявил экс-посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный.

Путин может манипулировать Лукашенко, ведь тот зависит от кремлевских кредитов. Следовательно, самопровозглашенный президент Беларуси готов идти назад на уступки.



Лукашенко идет на уступки Путину / Фото Getty Images

Стоит ли Украине ждать мигрантов

Такая ситуация может угрожать Украине. Однако эксперты считают, что ожидать наплыва мигрантов из Востока и Африки в нашем государстве не стоит.

Беларусь, экономика, социальная ситуация там зависят от Украины и поэтому Лукашенко не может против нее применить инструменты, которые он использует против Литвы, Польши и других стран.

– рассказал экс-посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный.

Насчет Украины тандем Лукашенко и Путина применяет другие гибридные методы. На территории Беларуси совместно с Россией создали 2 военно-учебных базы.

В одну из таких (в Барановичах) уже перекинули 4 российских истребителя СУ-30. Оттуда до границы с Украиной всего 430 километров.