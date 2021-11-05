Не краща ситуація і на кордоні Литви та Білорусі. Там міграційна криза загострилася ще влітку.

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Тоді ж литовська влада почала зводити огорожу з колючим дротом на кордоні з Білоруссю. Наразі побудували понад 100 кілометрів з 500 необхідних.

Ми можемо точно сказати, що почуватимемося краще, тому що фізичний бар'єр дійсно необхідний для нашого захисту від гібридної атаки Лукашенка,

– заявила міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте.

Як Білорусь використовує біженців

Навесні Білорусь значно полегшила видачу в'їзних віз громадянам з країн, які є основними постачальниками мігрантів до ЄС – Іраку, Сирії та Пакистану.

Крім того, спростили процедури перевірки на білоруській території та запустили прямі рейси до Мінська з Тегерану, Дамаска й Абу-Дабі. Це дозволило розквітнути нелегальному трафіку мігрантів з Близького Сходу й Азії до Євросоюзу.

"Лукашенко використовує біженців як інструмент, щоб чинити тиск на європейські країни. Він є шефом державної мережі контрабанди", – зазначив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас.



Олександр Лукашенко використовує біженців для власних цілей / Фото Getty Images

До Литви через кордон з Білоруссю у серпні нелегально потрапили понад 4 тисячі біженців. Водночас до Польщі лише у вересні намагалися пробратися з білоруської території 11 тисяч нелегалів.

Через це в Брюсселі замислилися над запровадженням вже 5 пакета санкцій проти білоруського режиму. Однак експерти вважають, що це навряд чи змусить Лукашенка піти на поступки, адже потураючи нелегальній міграції, він має на меті власні цілі.

Перше завдання – зробити так, щоб "пікіровка політична", зокрема з Білоруссю, була дорогою, принаймні для сусідніх країн,

– заявив експерт Українського інституту майбутнього Ігор Тишкевич.

Ще одне завдання – підвищити ставки у переговорах з Брюсселем. Усе через те, що нагнітання ситуації в ЄС дозволить Лукашенку почати торги з європолітиками щодо скасування санкцій, які боляче б'ють по білоруській економіці.

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Вже зараз його дії поглибили розкол всередині ЄС, адже більшість мігрантів прагнуть дістатися у Німеччину та Швецію. Відтак Польща й Литва для них є лише країнами транзиту.

Розкол в ЄС тішить Путіна

На тлі збільшення міграційного потоку Берлін звинуватив Варшаву у слабкому контролі на східних кордонах. Для того, щоб зменшити ризики, німецька влада запровадила перевірки на кордоні з Польщею.

Розвели мігранти по різні боки й Польщу з Ірландією. Остання виступає проти запровадження санкцій щодо компанії "Белавіа", яка причетна до переправлення мігрантів у Білорусь, оскільки ірландська компанія Ryanair надала білоруській свої літаки в довгострокову оренду й не бажає розривати контракт.

Розкол в ЄС, вочевидь, грає на руку не лише Лукашенку, а і його найближчому другу-диктатору – Володимиру Путіну.

Насправді, що робить Путін руками Лукашенка – громить Європу, розчленовує європейський ринок, сегментує його, завдає удару по гуманітарній сфері завдяки оцій міграційній кризі,

– заявив експосол України в Білорусі Роман Безсмертний.

Путін може маніпулювати Лукашенком, адже той залежить від кремлівських кредитів. Відтак самопроголошений президент Білорусі готовий йти тому на поступки.



Лукашенко йде на поступки Путіну / Фото Getty Images

Чи варто Україні чекати мігрантів

Така ситуація потенційно може загрожувати Україні. Однак експерти вважають, що очікувати напливу мігрантів зі Сходу та Африки в нашій державі не варто.

Білорусь, економіка, соціальна ситуація там залежать від України й тому Лукашенко не може проти неї застосувати інструменти, які він використовує проти Литви, Польщі та інших країн,

– розповів експосол України в Білорусі Роман Безсмертний.

Щодо України тандем Лукашенка й Путіна застосовує інші гібридні методи. На території Білорусі спільно з Росією створили 2 військово-навчальні бази.

В одну з таких (в Барановичах) вже перекинули 4 російські винищувачі СУ-30. Звідти до кордону з Україною лише 430 кілометрів.