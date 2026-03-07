У Ирана проблемы, – политтехнолог из Израиля рассказал о том, как изменились обстрелы
- Иран сталкивается с серьезными проблемами, что отражается на интенсивности их обстрелов по Израилю.
- Во время обстрелов погибло 13 мирных жителей, причем некоторые из них не успели укрыться в бомбоубежищах.
Операция США и Израиля против Ирана набирает обороты. Иран находится под постоянными атаками, но и в ответ обстреливает, в частности Израиль. Однако судя по динамике иранских атак, у Тегерана большие проблемы.
Политтехнолог Аббас Галлямов, находящийся в Израиле, рассказал 24 Каналу, что происходит в стране, по которой наносит удары Иран. Он подытожил последствия атак по Израилю.
К теме Иран стоит․ Что происходит на Ближнем Востоке, какие последствия для Украины и будет ли Третья мировая война
Каким количеством ракет Иран обстреливает Израиль?
"Сейчас стреляют уже не так часто, как в первые дни, и совсем не так часто, как это было во время 12-дневной войны 2025 года. Очевидно, что у Ирана проблемы с ракетами, и довольно серьезные", – заметил он.
Потому что Израиль и США с помощью глубинных бомб, по словам политтехнолога, уже уничтожили большое количество иранских складов с ракетами.
Однако еще большая проблема – это дефицит пусковых установок. Их также много было уничтожено еще в 2025-м во время войны. Уже тогда, по его словам, был заметный дефицит. Если в первые дни по Израилю запускали сотни ракет, их количество доходило примерно 700 – 800 единиц за раз. То в последние дни войны были залпы из 30 ракет за раз.
Обратите внимание! По данным западных СМИ, Иран во время противостояния с США и Израилем практически не использовал собственную авиацию для нанесения ударов. Аналитики считают, что большинство боевых самолетов Ирана технически устаревшие и не способны эффективно противостоять современным истребителям. Иранская авиация на протяжении многих лет не получала обновления из-за санкций, поэтому военные не поднимали ее в воздух, опасаясь быстрого уничтожения.
Уже во время прошлогодней войны динамика, как отметил политтехнолог, была понятной. Очевидно, иранцы не смогли полностью восстановить запас пусковых установок. И на этот раз залпа на сотни ракет вообще не было. Самый большой – несколько десятков, примерно 30 единиц. А большинство залпов – буквально несколько ракет.
Иногда бывают частые обстрелы, и приходится по 3 – 4 роза за ночь идти в бомбоубежище. Хорошо, что в современных домах в Израиле во всех квартирах они есть. Просто идешь в соседнюю комнату и закрываешься там. Поэтому ситуация абсолютно терпимая,
– объяснил Аббас Галлямов.
Однако, он добавил, несмотря на это, к сожалению, за время обстрелов были жертвы. Погибло, по предварительным данным, 13 мирных жителей. В некоторых случаях они просто не прятались. Например, была разбомблена машина. В других случаях не успели закрыть двери в общественное бомбоубежище – пока люди заходили, произошел взрыв. В результате этого погибли два человека.
Что происходит на Ближнем Востоке?
Дональд Трамп заявил 7 марта, что США готовят "очень сильный удар" по Ирану. По словам президента США, "под серьезным рассмотрением с целью полного уничтожения и неминуемой смерти" находятся районы и группы, людей, которые ранее не были целью. Все это произойдет, как отметил Трамп, "из-за плохого поведения Ирана".
Иран, как сообщает The Bloomberg, в начале противостояния нанёс удар по радару AN/TPY-2, который использовали системы противоракетной обороны THAAD США в Иордании. Это один из самых успешных ударов Ирана до сих пор, и после потери радара AN/TPY-2 перехват ракет должны осуществлять системы Patriot, ракеты PAC-3, действие которых и так ограничено.
Также по мнению политолога Вадима Денисенко, сейчас есть три варианта развития событий на Ближнем Востоке. Первый, когда США и Израиль продолжат бомбить Иран, и в стране произойдут определенные процессы, что позволят США прийти к венесуэльскому варианту. Второй, когда в Иране из-за обстрелов произойдет деконструкция экономики, и тогда США смогут объявить победу. И третий, когда может начаться наземная операция в Иране, следствием которой станет смена режима в Тегеране.