У Ирана проблемы, – политтехнолог из Израиля рассказал о том, как изменились обстрелы

Операция США и Израиля против Ирана набирает обороты. Иран находится под постоянными атаками, но и в ответ обстреливает, в частности Израиль. Однако судя по динамике иранских атак, у Тегерана большие проблемы.

Политтехнолог Аббас Галлямов, находящийся в Израиле, рассказал 24 Каналу, что происходит в стране, по которой наносит удары Иран. Он подытожил последствия атак по Израилю.

Каким количеством ракет Иран обстреливает Израиль?

"Сейчас стреляют уже не так часто, как в первые дни, и совсем не так часто, как это было во время 12-дневной войны 2025 года. Очевидно, что у Ирана проблемы с ракетами, и довольно серьезные", – заметил он.

Потому что Израиль и США с помощью глубинных бомб, по словам политтехнолога, уже уничтожили большое количество иранских складов с ракетами.

Однако еще большая проблема – это дефицит пусковых установок. Их также много было уничтожено еще в 2025-м во время войны. Уже тогда, по его словам, был заметный дефицит. Если в первые дни по Израилю запускали сотни ракет, их количество доходило примерно 700 – 800 единиц за раз. То в последние дни войны были залпы из 30 ракет за раз.

Обратите внимание! По данным западных СМИ, Иран во время противостояния с США и Израилем практически не использовал собственную авиацию для нанесения ударов. Аналитики считают, что большинство боевых самолетов Ирана технически устаревшие и не способны эффективно противостоять современным истребителям. Иранская авиация на протяжении многих лет не получала обновления из-за санкций, поэтому военные не поднимали ее в воздух, опасаясь быстрого уничтожения.

Уже во время прошлогодней войны динамика, как отметил политтехнолог, была понятной. Очевидно, иранцы не смогли полностью восстановить запас пусковых установок. И на этот раз залпа на сотни ракет вообще не было. Самый большой – несколько десятков, примерно 30 единиц. А большинство залпов – буквально несколько ракет.

Иногда бывают частые обстрелы, и приходится по 3 – 4 роза за ночь идти в бомбоубежище. Хорошо, что в современных домах в Израиле во всех квартирах они есть. Просто идешь в соседнюю комнату и закрываешься там. Поэтому ситуация абсолютно терпимая,

– объяснил Аббас Галлямов.

Однако, он добавил, несмотря на это, к сожалению, за время обстрелов были жертвы. Погибло, по предварительным данным, 13 мирных жителей. В некоторых случаях они просто не прятались. Например, была разбомблена машина. В других случаях не успели закрыть двери в общественное бомбоубежище – пока люди заходили, произошел взрыв. В результате этого погибли два человека.

Что происходит на Ближнем Востоке?