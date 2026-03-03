Оказалось много "подземных ракет": авиаэксперт оценил военную мощь Ирана

У Ирана есть все возможности для запуска ракет, особенно с мобильных платформ. Есть даже целые подземные города, где находится большое количество различных видов вооружения.

Авиационный эксперт Константин Криволап заметил 24 Каналу, что Иран атакует не только израильские объекты. Также он начал бить по всем базам США, а это более 25 баз.

Смотрите также Иран стоит․ Что происходит на Ближнем Востоке, какие последствия для Украины и будет ли Третья мировая война

Какие возможности Ирана?

Константин Криволап подчеркнул, что операция США и Израиля против иранского режима была очень хорошо подготовлена. Как только высшее политическое руководство этих стран пришло к выводу, что надо наносить удар по Ирану, то военные сразу атаковали.

Я оценивал, что все системы, пусковые установки будут в значительной степени подавлены. Но оказалось, что это не так, что все возможности Ирана для запуска, особенно с мобильных платформ, существуют. Судя по всему, есть целые подземные города, где находится большое количество различных видов вооружения,

– объяснил он.

Иран начал наносить удары по всем базам, которые находятся в пользовании американцев. Это более 25 баз. Почти по всем было нанесено поражение. Основные атаки пришлись по крупнейшим базам, которые расположены в Катаре, Бехрейне, Кувейте, Иордании, ОАЭ, Саудовской Аравии.

Кроме того, была попытка ударить беспилотниками по британской базе на Кипре. Она не используется как военная база. Вероятнее всего, как средство связи. Возможно, еще есть что-то радиолокационное. Но по ней также была попытка нанести удар беспилотниками. Однако эта база была защищена.

Интересно, что авиаэксперт, офицер Воздушных сил в резерве и директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский рассказал о реальных возможностях иранской баллистики. Они могут добраться даже до Европы. Поэтому для европейцев также есть угроза применения иранских средств поражения. Иран в течение нескольких лет пугает весь мир ядерным оружием.

Война на Ближнем Востоке: последние новости