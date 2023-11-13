Война будет длиться долго и вот объяснение почему

Почему большая война будет продолжительной и для нас это не новость? Лишь один "отдельный случай", но очень показательный.

Испания спокойно принимает нефть из Новороссийска

Мы с апреля 2022 года круглосуточно мониторим экспорт российской нефти и нефтепродуктов из портов Черного и Азовского морей.

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Из нашего анализа следует, что объемы этого экспорта, который был и является основным источником финансирования войны в Украине, катастрофически не уменьшаются. Иногда они даже длительное время рекордно растут.

Так, Россия воспользовалась теми 6 месяцами перед введением эмбарго, которые Европейский Союз и G7 предоставили для адаптации своим странам, чтобы они нашли новых поставщиков вместо России. Россия в это время успешно переориентировала экспорт на Азию и частично Африку. Но!

Вот этот пример об этом "но". 12 ноября 2023 года в 04:20 по местному времени в испанский порт Мотриль (город и муниципалитет в Испании, в составе автономного сообщества Андалусия, в провинции Гранада) прибыл танкер. Совершенно рядовое событие.

Но! Танкер New Spirit, ІМО 9337872, флаг Malta, принадлежащий судовладельцу из Греции, доставивший 12 тысяч тонн нефтепродуктов прямым рейсом из Новороссийска, что запрещено решением ЕС и G7 с 5 февраля 2023 года, то есть 8 месяцев назад.

То есть в Испании через 8 месяцев после решений ЕС и G7 либо не контролируют санкционный режим вовсе, либо закрывают глаза на явные нарушения.

Странам ЕС следует потратиться на органы контроля за санкциями

Чтобы реагировать на такие нарушения, не нужно проводить сложные журналистские расследования или операции спецслужб (как в случаях экспорта в Россию микроэлектроники и приборов двойного назначения).

Пока есть этот незаконный нефтяной экспорт и импорт, Россия всю "подсанкционку для войны" купит через вторые-третьи-четвертые страны, и нефтяных средств ей на это хватит. С момента действия эмбарго Россия только из портов Черного и Азовского морей экспортировала в страны ЕС (и даже в США) около 7 миллионов тонн нефтепродуктов (это без сырой нефти, а сырой нефти 8 миллионов тонн с декабря 2022 года, потому что там эмбарго с 5 декабря 2022 года).

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Очень важно как-то объяснить странам ЕС – нашим друзьям и союзникам, которым мы будем благодарны всегда – что, пожалуй, стоит потратиться на создание в каждой стране государственных структур по контролю за исполнением санкционных режимов. Да, вы не ошиблись, уважаемые читатели, таких структур там просто нет. И Еврокомиссия не может по нормативным документам ЕС к чему-либо страну принудить.

В противном случае ЕС будет тратиться на артиллерийские снаряды и ракеты для Украины, а отдельные страны ЕС будут платить России валюту для производства или приобретения снарядов и ракет против Украины.