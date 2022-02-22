Война будет, вы отобьетесь, а моя страна может исчезнуть, – российский политик

Россия приняла циничное решение о признании боевиков. Это, вероятнее всего, может означать готовность Кремля к полномасштабной войне. Украина имеет шансы отбиться от агрессии.

Такое мнение в эфире 24 канала сказал российский политик Леонид Гозман. Он считает, что в этой войне пострадает именно Россия – она может вообще исчезнуть.

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"Все решения принимает Москва, а именно – лично Владимир Путин. Это решение о признании (боевиков – 24 канал) означает, что будет война. Я не вижу причин для оптимизма. Просто нормальные люди не хотят верить в такие ужасы. Я тоже не хочу верить, но что делать?" – отметил Гозман.

Он высказал предположение, что в Кремле уже приняли решение о войне.

Я буду рад, если ошибусь, ведь война будет трагичной для вас (Украины – 24 канал). Однако, думаю, что вы отобьетесь... С жертвами, страданиями, но отобьетесь. В то же время моя страна может этого не пережить – она может распасться, исчезнуть. Леонид Гозман Российский политик

По словам Гозмана, с Россией могут произойти ужасные вещи.

"Ужасные вещи с ней произойдут. Я призываю людей, которые этого хотят, так не радоваться, ведь под обломками мы можем похоронить половину планеты", – подытожил российский политик.

Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. Международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины, и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

Леонид Гозман в эфире 24 канала: смотрите видео

Признание Россией боевиков: коротко