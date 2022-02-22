Таку думку в ефірі 24 каналу сказав російський політик Леонід Гозман. Він вважає, що у цій війні постраждає саме Росія – вона може взагалі зникнути.
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"Всі рішення приймає Москва, а саме – особисто Володимир Путін. Це рішення про визнання (бойовиків – 24 канал) означає, що буде війна. Я не бачу причин для оптимізму. Просто нормальні люди не хочуть вірити в такі жахи. Я теж не хочу вірити, але що робити?" – зазначив Гозман.
Він висловив припущення, що у Кремлі вже ухвалили рішення про війну.
Я буду радий, якщо помилюся, адже війна буде трагічною для вас (України – 24 канал). Однак, думаю, що ви відіб'єтесь… З жертвами, стражданнями, але відіб'єтесь. Водночас моя країна може цього не пережити – вона може розпастися, зникнути.
За словами Гозмана, з Росією можуть статися жахливі речі.
"Ужасні речі з нею стануться. Я закликаю людей, які цього хочуть, так не радіти, адже під уламками ми можемо поховати половину планети", – підсумував російський політик.
Леонід Гозман в ефірі 24 каналу: дивіться відео
Визнання Росією бойовиків: коротко
- Володимир Путін заявив про рішення 21 лютого, чим обурив міжнародну спільноту.
- Водночас Володимир Зеленський запевнив, що кордони України надійно захищені.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що є реальний ризик повномасштабної війни в Європі.
- "Слуга" Давид Арахамія також зазначив, що режим надзвичайного стану можуть ввести у прикордонних з Росією областях.