Война для России сейчас зашла в тупик, – Буданов

В России до сих пор верят, что смогут достичь своей цели военным путем. Однако на самом деле война для страны-агрессора уже зашла в тупик.

Об этом заявил глава Офиса Президента Кирилл Буданов в беседе с журналистами, сообщает 24 Канал.

Что сказал Буданов о позиции России в войне против Украины?

Кирилл Буданов заявил, что в Москве до сих пор существует убеждение, что они смогут достичь своих целей в Украине именно путем войны. Однако это, по словам главы ОП, ошибочное мнение.

Это ошибочное утверждение, и все эти годы доказывают это. Война для них (россиян – 24 Канал) уже давно находится в стратегическом тупике, несмотря на боевые действия и определенное продвижение,

– сказал руководитель Офиса Президента.

Украина же, по словам Буданова, будет и дальше применять против России далекоидущие санкции.

"Не столь важно, как войти в мирный процесс. Гораздо важнее, с каким результатом из него выйти. Чтобы выйти из него с нужным нам результатом, мы должны быть сильными, сохранять лидерство", – резюмировал Кирилл Буданов.

Напомним, глава ОП также в ходе этого же разговора с журналистами объявил о продлении 40-дневной операции по принуждению России к миру. По словам Буданова, специальные меры будут продолжаться и в дальнейшем, однако без определенных временных рамок.