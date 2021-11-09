Война на Донбассе изменила советские правила: как в Украине чтят память бойцов

С началом войны на Донбассе в Украине изменился подход к информированию близких о гибели бойцов. Однако проблемы остаются – в частности, нужно менять отношение к военным похоронным церемониалам. Это необходимо для того, чтобы превратить военное кладбище в место силы, а не боли и отчаяния.

Общественная организация Arts&Rights при поддержке Украинского культурного фонда начала комплексное аналитическое исследование практики чествования памяти погибших в российско-украинской войне. Проект получил название "Что такое помнить". Детальнее – читайте в материале 24 канала.

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Зачем нужен проект "Что такое помнить" Среди задач, которые ставят перед собой организаторы, помочь всем государственным службам, причастным к работе с темой павших защитников, отойти от советских практик и сформировать собственные традиции памяти. В частности, речь идет о процедуре оповещения близких о гибели воина и военном церемониале захоронения. Ведь память начинается именно с этого.

Как это было раньше

Чтобы понять, почему протокол оповещения семьи и прощания с защитником нуждался в переменах, нужно знать, что предусматривали традиции советской армии, сформированные Второй мировой войной.

Заместитель генерального директора Национального музея истории Украины во Второй мировой войне, кандидат исторических наук Людмила Рыбченко объяснила, что советская система сделала все, чтобы сделать невозможным получение информации о погибших военнослужащих.

Все документы по учету погибших держались в грифе "секретно". Потому эта тема плохо исследована. Историки дискутируют о том, сколько людей (в рядах советской армии – 24 канала) погибли – семь миллионов, десять миллионов, двадцать, двадцать четыре, сорок. Но никогда точное количество конкретных смертей установлено не будет. Людмила Рыбченко Заместитель генерального директора Национального музея истории Украины во Второй мировой войне, кандидат исторических наук

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В 1945 году, к моменту завершения Второй мировой войны, на учет погибшими взяты лишь 55% от общих потерь. 44% были взяты на учет уже в 1946 – 1952 годах. Их принимали на учет от заявителей семей, которые подтверждали, что их родные погибли,

– подчеркнула историк.

По ее словам, существует много факторов, которые мешают установить точное количество погибших, найти и сохранить поименную память о каждом. Историкам трудно устанавливать, кто и где был похоронен из-за несовершенной системы учета и оповещения о гибели.

В советской армии практически с первых месяцев войны было установлено все общение с семьями только через военкомат. Военная часть выписывала уведомление о гибели, направляла в военкомат. Там на основании этого бланка выписывали семьям похоронку. Этот документ не имел печати воинской части, очень часто в нем не было заполнено место захоронения. Такая похоронка носит сугубо номинальный характер – документ для назначения пенсии,

– объяснила Людмила Рыбченко.

Кроме того, долгое время скрывалась информация о погибших в плену. Беспорядок во время погребения погибших в первые годы войны не позволяет точно понять, кто и где был похоронен.

По словам эксперта, в 1941 году было прописано, что рядовой склад хоронится в общих могилах без шинелей, без снаряжения, без обуви. Все организовывала похоронная команда, которая на месте могилы должна была установить пирамидку с красной звездой и указать номер. Людмила Рыбченко объяснила, что в докладных документах на такую ​​номерную могилу указывали фамилии похороненных там и место, где эта могила. Однако за 1941 год эти карты захоронений историки не видели, а за 1941 – 1942 год остались лишь безымянные треугольнички с номерами.

Именные жетоны, которые имели на себе военнослужащие, тоже часто не вносят ясности – указанная в них информация содержала неточности. Кроме того, не все погребения действительно были причастны именно к советской армии.

Это донесение одного из военных подразделений 38-й армии. Когда в Западной Украине происходило наступление, им часто встречались засыпанные курганы с трезубцами, в которых были похоронены бойцы Украинской Повстанческой Армии. Выполняя постановления командования, они эти трезубцы убирают и устанавливают там пирамидки с красными звездами на этих курганах,

– рассказала Рыбченко.

По ее словам, погребения военнослужащих также использовались для идеологической работы с населением.

Парк Славы в Киеве / Фото smartclever

Никифор Шолуденко, танкист, который первым на танке ворвался в центр Киева, стал Героем Советского союза посмертно. Его хоронили трижды. Сначала – на месте гибели на Майдане Независимости. Затем – перезахоронили на Европейской площади. Потом – перезахоронили в Парке Славы. Его мать жила в Лебедовке под Киевом. Думаю, она очень хотела бы, чтобы сын был рядом. Но ее никто не спрашивал. Мертвые должны были работать на этот режим,

– добавила она.

Поэтому, по словам историка, мы никогда не будем знать окончательного количества погибших в годы Второй мировой. Но чем больше информации и персональных документов участников событий будет в открытом доступе, тем легче нам сейчас будет понять и осознать, что тогда происходило.

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Основатель проекта Оксана Иванцив подчеркнула, что такой подход превращает память о погибших в абстрактный коллективный образ. "Для чего помнить всех поименно, если есть неизвестный солдат и можно помнить одновременно обо всех, а значит – ни о ком",

– считает она.

Такой подход обесценивает усилия защитников и лишает смысла их военную службу.

Как о гибели сообщают сейчас

С началом российско-украинской войны в 2014 году процедура оповещения родственников погибших, как и многие другие процедуры, основывалась на практиках советской армии и происходила несколько хаотично. Однако довольно быстро ее адаптировали под актуальные проблемы.

Во-первых, начали внедрять практики, позволяющие минимизировать травматичность трагического известия для семьи погибшего.

Главный специалист отдела репатриационных мероприятий и поисковой работы Управления гражданско-военного сотрудничества Генерального штаба ВСУ, полковник Михаил Котелевский говорит, что с момента гибели военнослужащего до момента уведомления об этом его близких есть только сутки, чтобы все подготовить. "Даются сутки на выяснение обстоятельств, подготовку соответствующих специалистов, которые будут в группе оповещения, и подготовку речи", – пояснил он.

Поэтому важно, чтобы информация о гибели не объявлялась ни в СМИ, ни в соцсетях. Хотя соблюдают такую ​​тишину не всегда – эта проблема существует не только в Украине, но и во всех армиях мира.

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Сейчас в группу оповещения, кроме военнослужащих и представителей местных властей, также должен входить психолог. Однако Юлия Стрельчук, жена погибшего защитника и главный специалист Отдела военно-патриотического воспитания Департамента социального обеспечения Минобороны подчеркнула, что это должен быть кризисный психолог или кризисный интервент.

Это человек, который знает, что делать в критической ситуации. Этот специалист не остается с семьей надолго. Если кто-то из родственников немного "проваливается", то дальше они передаются под социальное сопровождение, которое организовывают социальные центры для детей, семьи и молодежи,

– объяснила специалист.

К сожалению, исследование, проведенное в рамках проекта, выявило, что обычно во время процедуры оповещения нет психолога по банальной причине – нехватка таких специалистов в обществе. Опрошенные в рамках проекта эксперты отметили, что возможным вариантом решения проблемы может стать привлечение кризисных психологов из мобильных групп для противодействия домашнему насилию "Полина". Там, по их словам, есть специалисты с нужной квалификацией.

Кроме того, с 2016 года для семей, желающих разобраться в сложных обстоятельствах гибели защитника, начали собирать круглые столы, на которых они могут получить ответы на свои вопросы. Этот формат украинским военным предложил Международный комитет Красного креста.

На этом круглом столе присутствуют представители государственных институтов, вовлеченные в поиски пропавших без вести и идентификации временно неустановленных лиц. Семья задает все вопросы. Остающиеся без ответа вопросы переносят на следующий стол. Так происходит, пока семья не получит полную информацию и не осознает все обстоятельства. Не все родственники с первого раза или второго круглого стола признают факт гибели или ее обстоятельства, но это нормально,

– рассказал Котелевский.

При этом он подчеркнул, что пока у семьи нет всех ответов, никто не имеет права каким-либо способом оказывать давление насчет прекращения этих круглых столов, посвященных расследованию обстоятельств гибели военнослужащего.

Во-вторых, много внимания уделяется именно сохранению памяти о каждом из погибших.

Новый ритуал похорон детально прописывает все нюансы. Он предполагает один подход ко всем. Важно, чтобы все было прописано – от того, какими будут гроб и флаг, который его накроет, до мелодии на церемонии. Мелодии тоже четко прописаны – используется мелодия уважения, мелодия памяти. Когда идут мурашки по телу, но есть гордость, есть желание бороться дальше, а не лечь рядом с погибшим и умереть. Александр Терещенко Заместитель министра по делам ветеранов, "киборг"

Что еще нужно изменить

Украинский институт Национальной памяти начал реализовывать политику чествования памяти погибших защитников Украины в российско-украинской войне. Работу в этом направлении подхватили также Минобороны, Минветеранов и общественные организации. Верховная Рада утвердила церемониал захоронения погибших воинов, который до малейших деталей учитывает весь ход церемонии – от ткани для пошива флага, которым накрывают гроб павшего, до мелодий, звучащих во время прощания.чтобы церемония была, как и предусмотрено, единственной для всех с соблюдением всех требований, ее организацию берет на себя государство.

Исследование, проведенное в рамках проекта "Что такое помнить", показало, что многие семьи погибших поддерживают идею унифицировать дизайн похорон. Несмотря на это, были респонденты, которые указывали, что чувствовали, что унифицированный церемониал оставляет мало места для семьи высказать свои пожелания о важных аспектах. В таких случаях закон оставляет право семье отказаться.

Также дискуссионным остается момент, что делать, если последняя воля погибшего не совпадает с пожеланиями его семьи. Респонденты в исследовании упоминали такие случаи, когда, например, погибший был родновером, но, тем не менее, семья решила похоронить его по христианскому обряду. Этот вопрос остается открытым для дискуссий, очевидно, нужно разработать определенную форму, которая позволит зафиксировать последнюю волю самого погибшего.

Государство должно определиться с созданием Национального военного мемориального кладбища. На законодательном уровне этот вопрос уже начали решать – Верховная Рада поддержала соответствующий законопроект в первом чтении. Однако до сих пор не понятно ни где будет такое кладбище, ни как оно будет выглядеть, ни каким будет порядок захоронения на нем. Мировая практика показывает, что такие мемориальные кладбища – важный элемент чествования памяти погибших воинов.

Как чтят память солдат в США

Церемония памяти американских солдат, погибших в войнах и вооруженных конфликтах, благодаря массовой культуре, широко известна. Крупнейшим национальным военным кладбищем США является Арлингтонское, на территории которого похоронены ветераны войн, президенты, председатели Верховного Суда, которое сегодня насчитывает около 300 тысяч могил.

Арлингтонское национальное кладбище является одним из самых известных военных мемориалов в мире / Фото mil.in.ua

Это тот пример, который следует принимать во внимание. Типичный светлый надгробный памятник, разработанный по единственному образцу: могила рядового солдата не отличается от могилы полковника или генерала. Вместе с тем, надпись на плите позволяет сохранить информацию о личности и увлечениях погибшего. Между могилами выдержана четкая дистанция, нигде нет частных ограждений и столов со скамейками, кажется, что даже здесь военные соблюдают строгую дисциплину и порядок. Посетитель такого кладбища испытывает уважение и гордость, а не уныние и отчаяние.

Никто, наверное, не может сказать, насколько долгий украинский путь к независимости, путь к миру в собственном государстве. Однако уже сегодня мы должны конкретными делами доказать свое уважение к тем, кто не сошел с этого пути. Чтобы в украинской истории больше не было забытых могил и безымянных героев,

– прокомментировал сотрудник Украинского института национальной памяти Павел Подобед, который давно работает с этой темой.

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Когда о наших погибших воинах говорят, что они – "жертва", – это унизительно. Они брали оружие в руки и воевали. Должно быть так, чтобы люди смотрели на стену памяти и у них была гордость, а не печаль, словно это все нужно прекратить и бегом согласиться на все условия агрессора,

– подчеркнул заместитель министра по делам ветеранов, "киборг" Александр Терещенко.

По его словам, места памяти в Украине должны стать местами нашей силы, "а не местами, где мы будем посыпать голову пеплом".