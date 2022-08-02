Битва за Донбасс подходит к концу: что будет дальше

Писать что-нибудь в последнее время нет особого желания. Читать новости с тыла иногда странно, а иногда противно. Все это больше напоминает некий параллельный мир или информацию из космоса.

Новым переломным моментом станет Херсон

Тем временем битва за Донбасс подходит к концу, по крайней мере ее активная фаза. Враг сосредоточил свои последние усилия на попытках захватить Бахмут, а на других донбасских направлениях значительно снизил активность.

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Рашисты перекидывают свои основные силы на юг, чтобы "защитить" оккупированный Херсон и попытаться организовать там контрнаступление, чтобы остановить продвижение ВСУ. Я надеюсь, что Бахмут мы отстоим, а Херсон освободим в ближайшие недели.

Тернистый путь ведет к победе

Да, мы истощены. Да, у нас тоже много потерь и раненых. Да, техники мало, а снарядов советских калибров почти не осталось. Натовские системы лучше, но их тоже еще недостаточно.

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Но ни один боец не сомневается, что мы победим. Каждый готов делать все, чтобы эта победа наступила как можно скорее. Мы уже не проиграли и мы обязательно победим. Слава Украине!

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