У России на Донбассе назревает внутренняя "война"

Кремль намерен создать воинские части и продолжает создавать представительство силового блока на оккупированных территориях Украины.

"Конкурс" полицаев

Согласно информации от мониторинговых групп (Восточная правозащитная группа и Институт стратегических исследований и безопасности), на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей начался процесс формирования воинских частей России, на базе так называемых армейских корпусов "народной милиции" незаконных вооруженных формирований псевдореспублик.

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Грызня за кремлевскую кость

На данный момент процесс запущен, он должен завершиться к январю 2023 года. Главной проблемой для Кремля стало то, что в рядах "народной милиции" на оккупированных территориях Луганщины до 15% личного состава имеют паспорт псевдореспублик и не имеют паспорта России . Также Кремль хочет провести всех членов незаконных вооруженных формирований через процедуру "присяги России".

Так называемая "пограничная служба" псевдореспублик входит в состав ФСБ России, и здесь начинаются проблемы с назначениями, поскольку оккупированными частями Луганщины и Донбасса руководили разные группы силовиков, теперь у них конфликт по поводу назначений и контроля за границей между РФ и оккупированной частью Украины, которая продолжает функционировать.

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"МГБ" незаконных вооруженных формирований псевдообразований и так называемая "прокуратура" вливаются в состав одноименных органов России, и на должности глав представительств рассматриваются граждане России, ранее не работавшие в приграничных регионах России с оккупированной территорией. И потому возобновился новый конфликт между группами Кремля, контролирующими оккупированные территории, а также местными "элитами", которые тоже включились в процесс.

P. S. В общем, сейчас идет немалое противостояние внутри оккупационных формирований за должности силовиков на временно оккупированных территориях Украины.

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