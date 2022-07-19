россия дальше хочет захватить Донетчину, но продвижения будут очень медленными, – разведка Британии

россия стремится полностью захватить Донецкую область. Для своего наступления на Донбассе оккупанты продолжают задействовать номинально шесть отдельных армий.

У кремля возникла дилемма относительно наступления на Донбассе

В сообщении разведки министерства обороны Великобритании говорится, что россия заявила политической целью захват всей Донецкой области.

Кстати россияне заявили о якобы захвате Северска: город под контролем ВСУ

Однако, как отмечают британские разведчики, оперативный темп и скорость продвижения войск агрессора, вероятно, будут очень медленными без значительной оперативной паузы для реорганизации и переоснащения.

Сообщается, что перед вторжением формирования оккупантов на Донбассе насчитывали примерно 150 тысяч человек личного состава.

В минобороны Британии информируют, что в последние недели россия во время проведения наступательных операций в определенном секторе часто действовала группами размером с роту численностью около 100 человек.

В сообщении отмечается, что россия пытается поддерживать эффективную наступательную боевую мощь, однако из-за нехватки личного состава у кремля возникла дилемма.

российскому командованию нужно решить, перебрасывать ли резервы на Донбасс или защищаться от украинских контратак на юго-западном херсонском направлении.

К теме россияне получили от ВСУ "люлей" и вышли из ранее оккупированных сел в Донецкой области, – Арестович

Какая ситуация на Донбассе

Захватчики после оккупации Северодонецка и Лисичанска не могут установить контроль над Луганской областью. ВСУ продолжают держать оборону и контролировать небольшой участок в Луганской области, где гибнут российские оккупанты.

В то же время, на Донбассе одна из самых напряженных ситуаций. российские военные ежедневно проводят штурмовые действия и наносят удары из разных типов вооружения. Больше всего обстрелов на Краматорском, Бахмутском и Славянском направлениях.

Как сообщили в Генштабе ВСУ 19 июля, украинским воинам удалось отразить сразу несколько атак врага. Важно добавить, что 18 июля Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Украине удалось стабилизировать ситуацию на фронте.

К слову – россияне пытаются наступать на Харьковщине: смотрите видео