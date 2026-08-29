Штаб-сержант отдела связи 141-й отдельной механизированной бригады Ярома в эфире 24 Канала рассказал, как может измениться война в ближайшие годы. Он объяснил, почему артиллерия еще долго будет оставаться востребованной и какие два правила определяют развитие новых технологий на фронте.

Артиллерия останется незаменимой на поле боя

Даже при стремительном развитии беспилотников артиллерия не теряет своей роли. Ярома привел пример одного из механизированных штурмов в начале года: разведывательный дрон заметил движение российского танка, однако ударному БПЛА потребовалось около восьми минут, чтобы долететь до цели. За это время артиллеристы уже успели открыть огонь и поразить технику, после чего беспилотник добил ее.

Артиллерийский снаряд нельзя заглушить средствами РЭБ. Он летит туда, куда нужно – это его главный плюс. Второй аргумент – скорость реакции,

– пояснил военный.

Работать артиллеристам также стало значительно сложнее. Расчеты тщательно маскируются, быстро открывают позиции для нескольких выстрелов и снова укрываются, чтобы не попасть под удар российских дронов. В критических ситуациях им приходится рисковать и работать максимально интенсивно, чтобы поддержать другие подразделения.

В ближайшие годы человеческий фактор – это самое главное, что есть,

– сказал Ярома.

Количество беспилотных и роботизированных систем при этом будет продолжать расти, а часть опасных задач постепенно будет передаваться технике. Однако дроны, НРК и другое оборудование все равно нуждаются в операторах, обслуживании, боеприпасах и развитой инфраструктуре, поэтому полностью убрать человека с поля боя в ближайшее время не удастся.

Дроны уже берут на себя логистику

Потребность в беспилотных системах в бригаде за год выросла в разы. В зависимости от типа задач количество экипажей ударных, разведывательных дронов и перехватчиков увеличилось примерно в 3–5 раз, и это направление продолжают расширять. Тяжелые коптеры теперь используют не только для ударов. Они доставляют на позиции воду, боеприпасы, еду и другое необходимое, а возможности таких систем позволяют обеспечивать подразделения на значительном расстоянии от тыла.

Мы можем за месяц доставить только этими дронами по 4–5 тонн воды. Даже генератор ими доставляли. Тяжелые бомбардировщики решают очень много вопросов, в частности логистических,

– рассказал Ярома.

Россияне уже создают отдельные подразделения, задачей которых является охота на украинские тяжелые коптеры и наземные роботизированные комплексы. В ответ операторы все чаще работают в связке с разведкой: один дрон следит за обстановкой и предупреждает другой о приближении вражеского беспилотника, помогая ему уклониться.

Война дронов уже идет. За нашими дронами охотятся дроны, за НРК также следят. Но всеми ими пока управляют люди,

– отметил штаб-сержант.

Наземные роботизированные комплексы также все чаще выполняют логистические миссии и помогают с эвакуацией раненых. Благодаря этому военным не нужно самим преодолевать десятки километров с запасами воды, еды или боеприпасов, а часть наиболее рискованной работы постепенно удается переложить на роботов.

Технологии должны защищать людей и увеличивать потери врага

Дальнейшее пополнение российской армии вынуждает Силы обороны Украины искать способы более эффективного уничтожения противника без дополнительного риска для собственных военных. В бригаде стремятся увеличить соотношение потерь противника благодаря беспилотникам, дистанционным системам и другим технологическим решениям.

Сейчас у нас в среднем получается как минимум один наш на десять оккупантов. Задача от командира для всей бригады – повысить это соотношение, чтобы было один к двадцати, один к тридцати. И это реально, мы над этим работаем,

– рассказал Ярома.

Одним из таких направлений стало дистанционное минирование. Только за первые месяцы бригада таким способом установила не менее 34 тысяч мин, не отправляя саперов непосредственно к линии соприкосновения под угрозу FPV-дронов. Используются и радиоуправляемые решения, которые позволяют поражать противника дистанционно после его обнаружения.

Для защиты людей совершенствуют и менее заметные, но важные средства. В частности, во время эвакуации раненых применяют защитные кевларовые одеяла, а все больше опасных логистических и инженерных задач передают дронам и НРК.

Есть два главных правила. Первое – максимально сохранить жизни наших воинов, не только пехоты, потому что всем тяжело. Второе – как можно больше уничтожать противника,

– подчеркнул штаб-сержант.

Почему больше опасной работы удается передать технике, тем реже военным приходится непосредственно рисковать жизнью на передовой.

Ярома объяснил, как будет меняться война в ближайшие годы: смотрите видео