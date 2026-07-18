Франция вызвала представителя посольства России в связи с кибератаками ФСБ

Министерство Европы и иностранных дел вызвало временного поверенного в делах посольства России во Франции. Причиной вызова стали кибератаки российских спецслужб.

Об этом говорится в заявлении на сайте министерства.

Как действовала ФСБ во Франции?

В ведомстве пояснили, что целью вызова было "самым решительным образом" осудить кибератаки России против Франции. В частности, речь шла о деятельности 16-го центра ФСБ.

Эти действия, которые также направлены против многих наших европейских партнеров, являются неприемлемыми и недостойными постоянного члена Совета Безопасности Организации Объединенных Наций,

– подчеркнули дипломаты.

Российскому дипломату сообщили, что Франция вместе с партнерами будет и впредь "использовать все имеющиеся средства для предотвращения, сдерживания и реагирования на дестабилизирующие действия, направленные против стран".

Напомним, США предупредили Польшу, что Россия может устроить провокации, чтобы проверить решимость НАТО. Среди возможных сценариев, по данным The Telegraph, – атаки на критическую инфраструктуру и инциденты на границе со стороны Калининграда и Беларуси. Также речь шла о возможных действиях, которые потребуют политических уступок, в частности в отношении сокращения поддержки Украины.