Про це йдеться в заяві на сайті міністерства.

Як ФСБ діяло у Франції?

У відомстві пояснили, що метою виклику було "найрішучіше" засудити кібератаки Росії проти Франції. Зокрема, йшлося про діяльність 16-го центру ФСБ.

Ці дії, які також спрямовані проти багатьох наших європейських партнерів, є неприйнятними та негідними постійного члена Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй,

– наголосили дипломати.

Російського дипломата проінформували, що Франція разом із партнерами буде й надалі "використовувати всі наявні засоби для запобігання, стримування та реагування на дестабілізаційні дії, спрямовані проти країн".

Нагадаємо, США попередили Польщу, що Росія може влаштувати провокації, аби перевірити рішучість НАТО. Серед можливих сценаріїв, за даними The Telegraph, – атаки на критичну інфраструктуру та інциденти на кордоні з боку Калінінграда і Білорусі. Також йшлось про можливі дії, які вимагатимуть політичних поступок, зокрема щодо скорочення підтримки України.