Про це йдеться в заяві на сайті міністерства.
Як ФСБ діяло у Франції?
У відомстві пояснили, що метою виклику було "найрішучіше" засудити кібератаки Росії проти Франції. Зокрема, йшлося про діяльність 16-го центру ФСБ.
Ці дії, які також спрямовані проти багатьох наших європейських партнерів, є неприйнятними та негідними постійного члена Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй,
– наголосили дипломати.
Російського дипломата проінформували, що Франція разом із партнерами буде й надалі "використовувати всі наявні засоби для запобігання, стримування та реагування на дестабілізаційні дії, спрямовані проти країн".Не пропускайте важливі сповіщення Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Нагадаємо, США попередили Польщу, що Росія може влаштувати провокації, аби перевірити рішучість НАТО. Серед можливих сценаріїв, за даними The Telegraph, – атаки на критичну інфраструктуру та інциденти на кордоні з боку Калінінграда і Білорусі. Також йшлось про можливі дії, які вимагатимуть політичних поступок, зокрема щодо скорочення підтримки України.