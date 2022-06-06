Война идет по нашему сценарию: наваливаем лаптям, где только можем

Мы побеждаем на поле боя и вот почему. Северодонецк очень наглядно показал, как обстоят дела у нас и у них с резервами. Московиты зашли в Северодонецк и сразу после этого отправили свои резервы на другие участки фронта.

Очевидно, эта идея пришла им в голову не только из-за легендарной лапотной тупости. Резервы перебросили потому, что они были нужны и их негде было взять.

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А как ВСУ отбили оккупированное?

В город вошли два свежих подразделения и наваливали обезьянам по самые помидоры. Когда опытные люди говорили, что московиты проиграли уже в момент пересечения границы, это были не красивые слова, а трезвый расчет.

Каждый день этой войны ослабляет Россию и усиливает Украину. Сначала у них не хватило сил атаковать Киев, и они сконцентрировались на Востоке. Собрали стотысячную группировку и… получили п**ды под Харьковом. Затем они забили на Харьков и пошли окружать группировку ООС на линии столкновения с барановыми "республиками". Безуспешно. Теперь хотят Луганскую область оккупировать.

Все это время они атаковали, атаковали, атаковали. Но все имеет свою цену. Армия Московии выдыхается. Она до сих пор сильна и опасна, но ее ресурсы иссякают и не могут быть равноценно пополнены.

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Все идет по нашему сценарию

Я не знаю, устоит ли Северодонецк. Надеюсь, да. Во всяком случае, война идет по нашему сценарию, а не по их. ВСУ не разгромлены всей мощью российского оружия. Напротив, наша армия воюет разумно, маневрирует и наносит оккупантам неприемлемые потери по всему фронту.

Надо понимать, что Украина тоже несет тяжелые потери. Но есть одно "но". У нас еще формируются резервные части. Воины первых месяцев войны выгрызли для этого у врага время. К нам едет и будет ехать новое, современное оружие.

Московиты же потеряли огромное количество элитных частей. Они потеряли самую боеспособную технику и теперь везут сюда глубоко модернизированные Т-34. А главное – мобилизационный потенциал армии захватчиков несопоставим с мобилизационным потенциалом нации, защищающей свою землю. Да, у них еще есть наемники и какое-то время будут.

Но это уже "лучшие из худших" – в бой пошли деды по 50 – 60 лет и разные социальные отходы, ценность которых в современной армии сомнительна. Они не готовы стоять до смерти, не готовы умирать за идею. Все чего они хотят: захватывать города без боя и мародерить. А когда вместо этого недели в окопах и смерть, смерть, смерть – эти воины быстро теряют мотивацию.

Не могу сказать с уверенностью, что Северодонецк станет нашим Сталинградом, но предпосылки для этого есть. Мы приближаемся к тому моменту, когда Московия окончательно потеряет преимущество и инициативу.

Помним, какую цену за это платят фронтовики. Верим в ВСУ. Наваливаем лаптям, где только можем.

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