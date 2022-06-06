Очевидно, ця ідея прийшла їм в голову не тільки через легендарну лапотну тупість. Резерви перекинули тому, що вони були потрібні і їх ніде було взяти.

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А як ЗСУ відбили окуповане?

В місто зайшли два свіжих підрозділи й наваляли обізянам по самі помідори. Коли досвідчені люди казали, що московити програли вже в момент перетину нашого кордону, це були не красиві слова, а тверезий розрахунок.

Кожен день цієї війни послаблює Росію і посилює Україну. Спочатку у них не вистачило сил атакувати Київ і вони сконцентрувалися на Сході. Зібрали стотисячне угрупування і ... получили п**ди під Харковом. Потім вони забили на Харків і пішли оточувати угрупування ООС на лінії зіткнення з барановими "республіками". Безуспішно. Тепер хочуть хоча б Луганську область окупувати.

Весь цей час вони атакували, атакували, атакували. Але все має свою ціну. Армія Московії видихається. Вона досі сильна і небезпечна, але її ресурси вичерпуються і не можуть бути рівноцінно поповнені.

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Все йде за нашим сценарієм

Я не знаю, чи встоїть Сєвєродонецьк. Сподіваюся, так. В будь-якому разі, війна іде за нашим сценарієм, а не за їхнім. ЗСУ не розгромлені всією міццю російської зброї. Навпаки, наша армія воює розумно, маневрує і завдає окупантам неприйнятних втрат по всьому фронту.

Треба розуміти, що Україна теж зазнає тяжких втрат. Але є одне "але". У нас досі формуються резервні частини. Воїни перших місяців війни вигризли для цього у ворога час. До нас їде і буде їхати нова, сучасна зброя.

Московити ж втратили велетенську кількість елітних частин. Вони втратили найбільш боєздатну техніку і тепер везуть сюди глибоко модернізовані Т-34. А головне – мобілізаційний потенціал армії загарбників неспівставний з мобілізаційним потенціалом нації, що захищає свою землю. Так, у них ще є найманці й якийсь час будуть.

Але це вже "лучшиє із худших" – в бій пішли діди по 50 – 60 років і різні соціальні відходи, цінність яких у сучасній армії сумнівна. Вони не готові стояти насмерть, не готові помирати за ідею. Все чого вони хочуть: захоплювати міста без бою і мародерити. А коли замість цього тижні в окопах і смерть, смерть, смерть – ці воїни швидко втрачають мотивацію.

Не можу сказати з упевненістю, що Сєвєродонецьк стане нашим Сталінградом, але передумови до цього є. Ми наближаємося до того моменту, коли Московія остаточно втратить перевагу та ініціативу.

Пам'ятаємо, яку ціну за це платять фронтовики. Віримо в ЗСУ. Навалюємо лаптям, де тільки можемо.

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