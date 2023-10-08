Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, отметив, что в Украине сейчас идет глобальная война. Россия позиционирует себя как противник США и НАТО.
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Россия имеет миллионное войско, которое подчиняется властям. Также там есть официально признанный президент.
Россия имеет регулярную и официальную армию. И самое главное, что она подчиняется государственному аппарату: президенту Путину, военным структурам, спецслужбам. У нас идет глобальная война с агрессивной и тоталитарной страной,
– заметил Маломуж.
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Ситуация в Израиле несколько иная
Как отметил Маломуж, нельзя преуменьшать трагедию еврейского народа. Это также ужасная ситуация, но сама война здесь несколько отличается.
В Израиле произошла спланированная комплексная террористическая операция от разных террористических структур. Это привело к масштабным жертвам. Однако вооруженные силы Израиля могут изменить ситуацию.
Израильские спецслужбы не сработали на упреждение. Но у Израиля есть соответствующие силы и средства. Он уже успешно одолевает атаки и уничтожает представителей террористических группировок. Также там уже начинаются масштабные наступательные операции против террористов. Но ХАМАС – не армия, не государство, а группировка. В этом есть разница,
– рассказал Маломуж.
Обострение в Израиле: коротко
- Утром 7 октября ХАМАС выпустил более 2200 ракет по территории Израиля. Также палестинские боевики приступили к наземной операции и проникли с суши и моря.
- В военно-политическом кабинете Израиля проголосовали в поддержку введения пункта 40 "Алеф". Это означает объявление войны. Такой пункт последний раз применяли еще в 1973 году во время Войны Судного дня.
- Детальнее об обострении ситуации в Израиле – читайте в материале 24 канала.