ЦАХАЛ заявил о ликвидации еще одного высокопоставленного командира ХАМАС
Источник:Israel Times
ЦАХАЛ заявил о ликвидации еще одного командира палестинских боевиков. На этот раз – Муатаза Ида.
Согласно сообщению, его ликвидировали на юге Сектор Газа. Также израильские военные заявили, что в течение 15 октября нанесли удары по более чем 250 целям.
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Был руководителем южного округа нацбезопасности ХАМАС
Как говорится в сообщении, он являлся руководителем южного округа национальной безопасности ХАМАС. Муатаз Ид погиб в результате авиаудара благодаря разведывательным мероприятиям, проведенным службой безопасности Шин-Бет и Управлением военной разведки.
По словам военных, ЦАХАЛ нанес удары по более чем 250 целям в Секторе Газы, преимущественно на севере. Среди них были военные штабы ХАМАС и Палестинского исламского джихада, пункты наблюдения и несколько пусковых установок для ракет.
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Сколько главарей боевиков уже ликвидировали
- Накануне, 15 октября, израильские солдаты убили командующего силами Нухба Биллала Аль Кедру, отвечавшего за резню в кибуце Нириме.
- 14 октября ЦАХАЛ ликвидировал в Секторе Газа главаря ХАМАС Мерада Абу Мерада. Он отвечал за воздушную систему террористов.
- 11 октября Армия обороны Израиля ударила по дому Мохаммеда Дейфа – предводителя военизированного крыла ХАМАС. СМИ писали, что погибли несколько членов его семьи, в частности брат.
- 8 октября стало известно, что ЦАХАЛ разбомбил дом главаря ХАМАС Аймана Юниса в лагере беженцев Нусейрат. По данным СМИ, его тело извлекли из-под завалов.