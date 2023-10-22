ЦАХАЛ нанес "превентивный удар" по подземельям на территории мечети Аль-Ансар
Источник:Армия обороны Израиля
Израильские военные ударили по подземельям на территории мечети Аль-Ансар в Дженине на Западном берегу реки Иордан. В ЦАХАЛ заявили, что сделали это, чтобы предотвратить "неизбежную террористическую атаку".
Так, по данным военных Израиля, под мечетью находился террористический центр боевиков ХАМАС и "Исламского джихада".
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Ударили, чтобы предотвратить "неизбежную террористическую атаку"
В Армии обороны Израиля отметили, что ударили по комплексу, принадлежащему террористическим группам ХАМАС и "Исламский джихад". Они "ответственны за несколько террористических атак за последние месяцы, а также организовывали дополнительные неизбежные теракты".
Израильские военные добавили, что террористическая ячейка также совершила теракт 14 октября в районе охранного ограждения. Там сотовым активом прибывших на место происшествия террористов было приведено в действие взрывное устройство. О пострадавших не сообщалось.
Недавно была получена информация, указывающая на то, что террористы, которых удалось нейтрализовать, организовывали неизбежный теракт. Мечеть использовалась террористами как командный центр для планирования атак и как база для их выполнения.
– заявили в ЦАХАЛ.
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