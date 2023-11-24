Там лежат "горы" вооружения, – Бабот сказал, насколько зачищены туннели, которые проложил ХАМАС
Сообщается, что Израиль согласился на перемирие с боевиками ХАМАС. Это стало вынужденным решением для того, чтобы вернуть людей, которые находятся в плену у террористов. В то же время идет зачистка тоннелей ХАМАС.
Подполковник Генерального штаба Армии обороны Израиля в запасе Марк Бабот рассказал 24 Каналу, что туннели боевиков на севере Сектора Газа в основном контролирует ЦАХАЛ. Он добавил, что там много "сюрпризов", о которых еще нельзя говорить.
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Насколько зачищены туннели ХАМАС
Подземные дроны Израиля проверяют дорогу на наличие ловушек, заминированных мест. После этого заходят инженерные войска, спецназовцы, подземные подразделения, созданные Израилем в последние 10 – 15 лет. На севере Сектора Газа ситуация с зачисткой лучше, чем на юге, где они неконтролируемы. Более того, по словам Марка Бабота, там находится около 10 батальонно-тактических групп ХАМАС, которые еще не разбиты.
ЦАХАЛ наносит туда удары. Стоит отметить, что укрепления на юге меньше, а города расположены отдельно друг от друга. Поэтому на этой территории Израиль сможет действовать спокойнее.
Подполковник Генерального штаба Армии обороны Израиля в запасе рассказал, как проходит операция ЦАХАЛ: смотрите видео
"Для того чтобы нейтрализовать все тоннели ХАМАС, понадобится не один месяц. В них расположены огромные склады вооружения. Вы даже не можете представить, какие "горы" взрывчатки, вооружения боеприпасов, ракет, автоматов там есть", – подчеркнул Марк Бабот.
Израиль все это находит и изучает. Сейчас допрашивают более 350 пленных ХАМАС. Допросы проводятся в режиме реального времени и сразу передают всю информацию боевым группам.
"Работа ведется очень слаженно и профессионально. Армия обороны Израиля улучшает возможности влияния на ХАМАС", – подытожил подполковник Генерального штаба Армии обороны Израиля в запасе.
Война между ХАМАС и Израилем: актуальные новости
- Журналисты CNN со ссылкой на Совет национальной безопасности Израиля сообщили, что пришлось отложить прекращение огня и освобождение заложников в Секторе Газа. В настоящее время стороны обсуждают логистические вопросы. В Белом доме добавили, что соглашение остается в силе.
- Ранее Израиль подтверждал, что удалось договориться о первом этапе сделки из ХАМАС. Он предусматривает четырехдневное перемирие, а также освобождение не менее 50 пленных женщин и детей. В свою очередь, ХАМАС сообщал, что Израиль должен отпустить 150 палестинских заключенных и пропустить гуманитарную помощь во все районы Сектора Газа.
- В США заявили, что ожидают большего количества освобожденных израильтян. Также в Вашингтоне добавили, что соглашение начнет действовать через 24 часа после того, как о его заключении объявит Катар. Эта страна выступает посредником меж сторонами конфликта.