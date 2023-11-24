Там лежат "горы" вооружения, – Бабот сказал, насколько зачищены туннели, которые проложил ХАМАС

Сообщается, что Израиль согласился на перемирие с боевиками ХАМАС. Это стало вынужденным решением для того, чтобы вернуть людей, которые находятся в плену у террористов. В то же время идет зачистка тоннелей ХАМАС.

Подполковник Генерального штаба Армии обороны Израиля в запасе Марк Бабот рассказал 24 Каналу, что туннели боевиков на севере Сектора Газа в основном контролирует ЦАХАЛ. Он добавил, что там много "сюрпризов", о которых еще нельзя говорить.

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Насколько зачищены туннели ХАМАС

Подземные дроны Израиля проверяют дорогу на наличие ловушек, заминированных мест. После этого заходят инженерные войска, спецназовцы, подземные подразделения, созданные Израилем в последние 10 – 15 лет. На севере Сектора Газа ситуация с зачисткой лучше, чем на юге, где они неконтролируемы. Более того, по словам Марка Бабота, там находится около 10 батальонно-тактических групп ХАМАС, которые еще не разбиты.

ЦАХАЛ наносит туда удары. Стоит отметить, что укрепления на юге меньше, а города расположены отдельно друг от друга. Поэтому на этой территории Израиль сможет действовать спокойнее.

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"Для того чтобы нейтрализовать все тоннели ХАМАС, понадобится не один месяц. В них расположены огромные склады вооружения. Вы даже не можете представить, какие "горы" взрывчатки, вооружения боеприпасов, ракет, автоматов там есть", – подчеркнул Марк Бабот.

Израиль все это находит и изучает. Сейчас допрашивают более 350 пленных ХАМАС. Допросы проводятся в режиме реального времени и сразу передают всю информацию боевым группам.

"Работа ведется очень слаженно и профессионально. Армия обороны Израиля улучшает возможности влияния на ХАМАС", – подытожил подполковник Генерального штаба Армии обороны Израиля в запасе.

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