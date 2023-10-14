Об этом 24 Каналу рассказал израильский журналист Цви Зильбер, заметив, что сейчас никакое перемирие между ХАМАС и Израилем невозможно. Никто не будет замораживать ситуацию.

Смотрите также В секторе Газа нашли тела пленных израильтян: конфликт на Ближнем Востоке продолжается

Что делать с заложниками

Как отметил Зильбер, сейчас возможны только переговоры по заложникам, которые ХАМАС захватил во время атаки на Израиль. Скорее всего, здесь можно рассчитывать на президента Турции Реджепа Эрдогана.

Тут ждем результаты от Эрдогана. Если кто-то может нажать на ХАМАС, то это Эрдоган. Он умеет на них давить. Надеемся, что хотя бы к началу выйдет освободить женщин, детей и пожилых людей,

– отметил Зильбер.

Смотрите разговор с Цви Зильбером на ютубе 24 Канала

Кроме того, могут быть привлечены и другие стороны по освобождению заложников. К примеру, 14 октября госсекретарь США Энтони Блинкен приехал в Катар. По всей вероятности, они также обсуждали вопросы относительно израильских пленных.

Катар постоянно занимался снабжением ХАМАС. Он является одним из их спонсоров. Катар вообще интересное государство. Они очень исламистские, но дружат с Соединенными Штатами. Ранее соседние арабские страны разрывали с ними дипломатические отношения, но уже возобновили. У Катара очень много денег,

– рассказал Зильбер.

Война в Израиле: коротко