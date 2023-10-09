Об этом 24 Каналу рассказал главный редактор портала "Детали", Израиль, Эмиль Шлеймович, отметив, что ХАМАС может предъявить определенное количество похищенных людей, но уменьшенное. А несколько человек придержат на будущее, чтобы оставить за собой определенное преимущество.
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ХАМАС выдвигает требования
Также появилась информация, что Катар присоединился к усилиям по быстрому обмену части заложников – некоторых женщин и детей. Среди них есть дети, возраст которых немного старше младенцев.
Террористы требуют в ответ освобождение всех без исключения палестинских заключенных, задержанных или арестованных за преступления в сфере безопасности и находящихся в израильских тюрьмах. По данным палестинской правозащитной организации, их количество 5200 человек.
"Однако появилась новая цифра – примерно 7 тысяч заключенных. Не исключено, что палестинцы добавляют в этот список заключенных, которые сидят за решеткой за криминал", – отметил Шлеймович.
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Готовились к "операции" с января
В то же время, главной целью "операции" ХАМАС было взять в заложники людей и похитить их.
Во всех тренировках, которые проходят бойцы ХАМАС на протяжении последних лет, есть сценарий похищения людей. Им нужны заложники, ведь "курс обмена" пленного израильтянина традиционно высок – более 1000 человек отдали за одного израильского капрала Гилада Шалита. Ведь всем известно, что Израиль ценит жизнь своих граждан,
– подчеркнул главный редактор портала "Детали".
ХАМАС, по его же информации, готовился к этой "операции" с января, прощупывая слабые места обороны Израиля. Однако палестинцы сами не ожидали масштаба своего возможного "успеха", так как с воздуха им проникнуть на территорию Израиля не удалось, две попытки пройти по морскому пути также были неудачными. А вот по земле они смогли прорваться.
"Очевидно, когда прошли главные силы ХАМАС, за ними последовали менее тренированные, но хорошо вооруженные бойцы. В общем ХАМАС – это хорошо вооруженная группировка, которая имеет арсенал разных видов тяжелого стрелкового оружия, минометов, ракет, в частности, дальнобойных и высокоточных", – отметил Эмиль Шлеймович.
Что известно о жертвах, пострадавших и заложниках, которых захватил ХАМАС
- По информации СМИ Израиля, число погибших из-за нападения ХАМАС выросло до 800 человек. Что касается количества раненых, то этот показатель тоже увеличился. Пострадали 2156 человек. Из них 20 человек находятся в критическом состоянии, а 300 находятся в тяжелом.
- Также по сообщению посольства Израиля в США ХАМАС держит не менее 100 заложников, среди которых гражданские и военные.
- Ранее сообщалось о том, что палестинские террористы держат около 50 израильских заложников у границы с Газой. А именно – в кибуце Беэри на Юге Израиля, в северо-западной части пустыни Негев – вблизи восточной границы с Сектором Газы.