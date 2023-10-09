Об этом 24 Каналу рассказал главный редактор портала "Детали", Израиль, Эмиль Шлеймович, отметив, что ХАМАС может предъявить определенное количество похищенных людей, но уменьшенное. А несколько человек придержат на будущее, чтобы оставить за собой определенное преимущество.

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ХАМАС выдвигает требования

Также появилась информация, что Катар присоединился к усилиям по быстрому обмену части заложников – некоторых женщин и детей. Среди них есть дети, возраст которых немного старше младенцев.

Террористы требуют в ответ освобождение всех без исключения палестинских заключенных, задержанных или арестованных за преступления в сфере безопасности и находящихся в израильских тюрьмах. По данным палестинской правозащитной организации, их количество 5200 человек.

"Однако появилась новая цифра – примерно 7 тысяч заключенных. Не исключено, что палестинцы добавляют в этот список заключенных, которые сидят за решеткой за криминал", – отметил Шлеймович.

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Готовились к "операции" с января

В то же время, главной целью "операции" ХАМАС было взять в заложники людей и похитить их.

Во всех тренировках, которые проходят бойцы ХАМАС на протяжении последних лет, есть сценарий похищения людей. Им нужны заложники, ведь "курс обмена" пленного израильтянина традиционно высок – более 1000 человек отдали за одного израильского капрала Гилада Шалита. Ведь всем известно, что Израиль ценит жизнь своих граждан,

– подчеркнул главный редактор портала "Детали".

ХАМАС, по его же информации, готовился к этой "операции" с января, прощупывая слабые места обороны Израиля. Однако палестинцы сами не ожидали масштаба своего возможного "успеха", так как с воздуха им проникнуть на территорию Израиля не удалось, две попытки пройти по морскому пути также были неудачными. А вот по земле они смогли прорваться.

"Очевидно, когда прошли главные силы ХАМАС, за ними последовали менее тренированные, но хорошо вооруженные бойцы. В общем ХАМАС – это хорошо вооруженная группировка, которая имеет арсенал разных видов тяжелого стрелкового оружия, минометов, ракет, в частности, дальнобойных и высокоточных", – отметил Эмиль Шлеймович.

Важно! В МИД Украины сообщили, что сейчас в Израиле может находиться 14 тысяч украинских граждан, состоящих на консульском учете. Однако реальное их количество может быть в разы больше. Также известно о гибели 2 украинок в результате боевых действий. Гибель еще двух граждан Украины недалеко от границы с Сектором Газа еще не подтверждена, равно как не известна судьба еще одного украинца на территории палестинского анклава.

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