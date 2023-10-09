Про це 24 Каналу розповів головний редактор порталу "Деталі", Ізраїль, Еміль Шлеймович, зазначивши, що ХАМАС може пред'явити певну кількість викрадених людей, але зменшену. А декілька осіб притримають на майбутнє, щоб залишити за собою певну перевагу.

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ХАМАС висуває вимоги

Також з'явилась інформація, що Катар приєднався до зусиль зі швидкого обміну частини заручників – деяких жінок та дітей. Серед них є діти, вік яких є трохи старший за немовлят.

Терористи вимагають у відповідь визволення усіх без виключення палестинських ув'язнених, які затримані або заарештовані за злочини у сфері безпеки та перебувають в ізраїльських тюрмах. За даними палестинської правозахисної організації їхня кількість 5200 людей.

"Проте з'явилась нова цифра – приблизно 7 тисяч ув'язнених. Не виключено, що палестинці додають до цього списку ув'язнених, які сидять в за ґратами за кримінал", – зазначив Шлеймович.

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Готувалися до "операції" з січня

Водночас головною метою "операції" ХАМАС було взяти у заручники людей та викрасти їх.

У всіх тренуваннях, які проходять бійці ХАМАС протягом останніх років, є сценарій викрадення людей. Їм потрібні заручники, адже "курс обміну" полоненого ізраїльтянина традиційно є високим – понад 1000 людей віддали за одного ізраїльського капрала Гілада Шаліта. Адже всім відомо, що Ізраїль цінує життя своїх громадян,

– наголосив головний редактор порталу "Деталі".

ХАМАС, за його ж інформацією, готувався до цієї "операції" з січня, промацуючи слабкі місця оборони Ізраїля. Проте палестинці самі не очікували масштабу свого можливого "успіху", тому що з повітря їм проникнути на територію Ізраїля не вдалося, дві спроби пройти морським шляхом також були невдалими. А ось по землі вони зуміли прорватися.

"Вочевидь, коли пройшли головні сили ХАМАС, за ними пішли менш треновані, проте добре озброєнні бійці. Загалом ХАМАС – це добре озброєне угрупування, що має арсенал різних видів важкої стрілецької зброї, мінометів, ракет зокрема далекобійних та високоточних", – зауважив Еміль Шлеймович.

Важливо! У МЗС України повідомили, що зараз в Ізраїлі можуть бути 14 тисяч українських громадян, які перебувають на консульському обліку. Проте реальна їхня кількість може бути у рази більшою. Також відомо про загибель 2 українок внаслідок бойових дій. Загибель ще двох громадян України неподалік від кордону з Сектором Гази ще не підтверджено, так само як не відома доля ще одного українця на території палестинського анклаву.

Що відомо про жертв, постраждалих та заручників, яких захопив ХАМАС