Про це 24 Каналу розповів головний редактор порталу "Деталі", Ізраїль, Еміль Шлеймович, зазначивши, що ХАМАС може пред'явити певну кількість викрадених людей, але зменшену. А декілька осіб притримають на майбутнє, щоб залишити за собою певну перевагу.
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ХАМАС висуває вимоги
Також з'явилась інформація, що Катар приєднався до зусиль зі швидкого обміну частини заручників – деяких жінок та дітей. Серед них є діти, вік яких є трохи старший за немовлят.
Терористи вимагають у відповідь визволення усіх без виключення палестинських ув'язнених, які затримані або заарештовані за злочини у сфері безпеки та перебувають в ізраїльських тюрмах. За даними палестинської правозахисної організації їхня кількість 5200 людей.
"Проте з'явилась нова цифра – приблизно 7 тисяч ув'язнених. Не виключено, що палестинці додають до цього списку ув'язнених, які сидять в за ґратами за кримінал", – зазначив Шлеймович.
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Готувалися до "операції" з січня
Водночас головною метою "операції" ХАМАС було взяти у заручники людей та викрасти їх.
У всіх тренуваннях, які проходять бійці ХАМАС протягом останніх років, є сценарій викрадення людей. Їм потрібні заручники, адже "курс обміну" полоненого ізраїльтянина традиційно є високим – понад 1000 людей віддали за одного ізраїльського капрала Гілада Шаліта. Адже всім відомо, що Ізраїль цінує життя своїх громадян,
– наголосив головний редактор порталу "Деталі".
ХАМАС, за його ж інформацією, готувався до цієї "операції" з січня, промацуючи слабкі місця оборони Ізраїля. Проте палестинці самі не очікували масштабу свого можливого "успіху", тому що з повітря їм проникнути на територію Ізраїля не вдалося, дві спроби пройти морським шляхом також були невдалими. А ось по землі вони зуміли прорватися.
"Вочевидь, коли пройшли головні сили ХАМАС, за ними пішли менш треновані, проте добре озброєнні бійці. Загалом ХАМАС – це добре озброєне угрупування, що має арсенал різних видів важкої стрілецької зброї, мінометів, ракет зокрема далекобійних та високоточних", – зауважив Еміль Шлеймович.
Що відомо про жертв, постраждалих та заручників, яких захопив ХАМАС
- За інформацією ЗМІ Ізраїля кількість загиблих через напад ХАМАС зросла до 800 людей. Щодо кількості поранених, то цей показник також збільшився. Наразі постраждало 2156 осіб. З них 20 людей є у критичному стані, а 300 перебувають у важкому.
- Також за повідомленням посольства Ізраїлю в США ХАМАС утримує щонайменше 100 заручників, серед яких є цивільні та військові.
- Раніше повідомлялось про те, що палестинські терористи утримують приблизно 50 ізраїльських заручників біля кордону з Газою. А саме – у кібуці Беері на Півдні Ізраїлю, в північно-західній частині пустелі Негев – поблизу східного кордону з Сектором Гази.