Про це 24 Каналу розповів ізраїльський журналіст Цві Зільбер, зауваживши, що зараз ніяке перемир'я між ХАМАС та Ізраїлем неможливе. Ніхто не буде заморожувати ситуацію.

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Що робити із заручниками

Як наголосив Зільбер, зараз можливі лише перемовини щодо заручників, яких ХАМАС захопив під час атаки на Ізраїль. Найімовірніше, тут можна розраховувати на президента Туреччини Реджепа Ердогана.

Тут чекаємо результати від Ердогана. Якщо й може хтось натиснути на ХАМАС, то це Ердоган. Він вміє на них тиснути. Сподіваємося, що хоча б на початок вийде визволити жінок, дітей та старших людей,

– зазначив Зільбер.

Дивіться розмову з Цві Зільбером на ютубі 24 Каналу

Крім того, можуть бути залучені й інші сторони щодо звільнення заручників. До прикладу, 14 жовтня держсекретар США Ентоні Блінкен приїхав до Катару. Цілком ймовірно, що вони також обговорювали питання щодо ізраїльських полонених.

Катар постійно займався забезпеченням ХАМАС. Він є одним з їхніх спонсорів. Катар взагалі цікава держава. Вони дуже ісламістські, але дружать з Сполученими Штатами. Раніше сусідні арабські країни розривали з ними дипломатичні відносини, але вже відновили. В Катара дуже багато грошей,

– розповів Зільбер.

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