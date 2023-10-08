По последним данным, известно о почти 300 погибших, но цифры не окончательны и могут увеличиваться. Об этом 24 Каналу рассказал израильский журналист Цви Зильбер, заметив, что боевики издеваются над людьми, а каждый захваченный город превращают в маленькую Бучу.

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Нападения на мирных жителей и убийство гражданских

Израильский журналист рассказал, как люди пытались спасаться от боевиков. Например, женщина вместе с двумя детьми закрылась в комнате, потому что видела, что вокруг ее дома ходят террористы. Для того чтобы обороняться, она взяла нож, который не выпускала из рук все время. Другой дом боевики не могли открыть, поэтому подожгли его. Находившаяся там женщина также пыталась спасти детей. Она получила серьезные ожоги.

Молодой человек увидел свою жену, детей и тещу в плену у ХАМАСа. Он пытался дозвониться в разные инстанции, но соответствующие службы начали работать только на следующий день.

Мы увидели много маленьких Буч, каждый город, который террористы смогли захватить, они пытались превратить в Бучу. Мы стали свидетелями историй, разрывающих душу,

– сказал Цви Зильбер.

Он добавил, что по предварительной информации в плену на территории сектора Газа находятся 143 человека. ХАМАС обещает в ближайшие часы опубликовать точные данные о пленных. К сожалению, есть большая вероятность, что многих из них уже нет в живых, а процесс их возвращения будет длительным, болезненным и может занять годы.

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Такой атаки никто не ожидал

Сложившаяся ситуация доказывает, что ХАМАС ждал, пока Израиль расслабится. Более того, разведка страны ничего не сообщала, а эксперты говорили, что ХАМАС не заинтересован в эскалации.

Они обманывали, что якобы хотят нормализовать гуманитарную ситуацию, заинтересованные в экономическом развитии, рабочих местах, но террористическая организация всегда остается террористической. И жизнь простых людей – это последнее, что их интересует,

– подчеркнул Зильбер.

Сегодня безработица в Секторе Газа составляет более 50%, а среди молодежи даже более 75%. Эта территория – одна из самых больших в мире по уровню рождаемости. Молодежи много, у них нет работы, поэтому вступают в ряды террористов.

Это страшное гнездо террора, и мы можем видеть, что террористы при любом случае пытаются устроить Бучу. И правильно следующее: те, кто устраивают Бучу – террористы, потому что цивилизованные армии такого не делают,

– подчеркнул журналист.

Расстреливали людей из пулеметов

Боевики ездили по улицам со стационарными пулеметами и расстреливали прохожих. По официальной статистике, есть по меньшей мере 300 жертв, но на самом деле их может быть значительно больше. Многие раненые находятся в тяжелом состоянии или критическом, поэтому статистика смертности, к сожалению, будет увеличиваться.

Также вероятно, что боевики ожидали поддержки исламских сил и начала восстания, но этого не произошло. По мнению израильского журналиста, в первый день войны ХАМАС выложил все свои основные силы.

Сегодня все командование ХАМАС ушло в подземные тоннели, остались отдельные группы, каждая из которых имеет автономию и воюет на свое рассмотрение, поэтому вскоре мы вряд ли увидим новые военные достижения ХАМАС, но расслабляться не стоит, потому что угрозы есть,

– сказал Цви Зильбер.

Среди погибших – много гражданских

Число погибших израильтян сейчас 250, но это не окончательные цифры. Журналист израильского аналитического портала "Подробности" Роман Янушевский рассказал, что в боях с террористами погибли 30 сотрудников полиции и 26 военнослужащих разных рангов. Также известно о погибших пожарных и медиках.

По словам Янушевского, цифры будут увеличиваться и подтверждением тому является драматическая история, которая произошла 7 октября на музыкальном фестивале. Это была вечеринка на природе, на которую собралось от полутора до двух тысяч человек.

Все они просто отдыхали, когда приехали боевики с пулеметами и стали стрелять в толпу. Впоследствии выяснилось, что людей не просто расстреливали, часть раненых и даже не пострадавших ХАМАС забрал с собой. Сегодня можно только догадываться, сколько людей в плену и в каком состоянии.

Есть много фото, на которых видно, что в плену женщины с детьми, молодая девушка с поломанными ногами, и даже неизвестно, жива ли она. Все это ужасно и понятно, что реакция Израиля будет экстраординарной, потому что ничего подобного никогда не случалось,

– сказал Янушевский.

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