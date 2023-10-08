За останніми даними, відомо про майже 300 загиблих, але цифри не остаточні й можуть збільшуватися. Про це 24 Каналу розповів ізраїльський журналіст Цві Зільбер, зауваживши, що бойовики знущаються з людей, а кожне захоплене місто перетворюють на маленьку Бучу.

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Напади на мирних жителів та вбивства цивільних

Ізраїльський журналіст розповів, як люди намагалися рятуватися від бойовиків. Наприклад, жінка разом із двома дітьми закрилася в кімнаті, бо бачила, що навколо її будинку ходять терористи. Для того, щоб оборонятися, вона взяла ніж, який не випускала з рук весь час. Інший дім бойовики не могли відкрити, тому підпалили його. Жінка, яка там перебувала, також намагалася врятувати дітей. Вона отримала серйозні опіки.

Молодий чоловік побачив свою дружину, дітей і тещу в полоні у ХАМАС. Він намагався додзвонитися в різні інстанції, але відповідні служби почали працювати лише наступного дня.

Ми побачили багато маленьких Буч, кожне місто, яке терористи змогли захопити, вони намагалися перетворити у Бучу. Ми стали свідками історій, які розривають душу,

– сказав Цві Зільбер.

Він додав, що за попередньою інформацією у полоні на території Сектору Гази перебувають 143 людини. ХАМАС обіцяє в найближчі години опублікувати точні дані щодо полонених. На жаль, є велика ймовірність, що багатьох із них вже немає серед живих, а процес їхнього повернення буде тривалим і болісним й може тривати роками.

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Такої атаки ніхто не очікував

Ситуація, яка склалася, доводить, що ХАМАС чекав поки Ізраїль розслабиться. Щобільше, розвідка країни нічого не повідомляла, а експерти говорили, що ХАМАС не зацікавлений в ескалації.

Вони вводили в оману, що нібито хочуть нормалізувати гуманітарну ситуацію, зацікавлені в економічному розвитку, робочих місцях, але терористична організація завжди залишається терористичною. І життя простих людей – це останнє, що їх цікавить,

– підкреслив Зільбер.

Сьогодні безробіття в Секторі Газа складає понад 50%, а серед молоді навіть більше ніж 75%. Ця територія – одна з найбільших у світі за рівнем народжуваності. Молоді є багато, вони не мають роботи, тому вступають до лав терористів.

Це страшне гніздо терору, і ми можемо бачити, що терористи за будь-якої нагоди намагаються влаштувати Бучу. І правильним є наступне: ті, хто влаштовують Бучу – терористи, бо цивілізовані армії такого не роблять,

– наголосив журналіст.

Розстрілювали людей із кулеметів

Бойовики їздили вулицями зі стаціонарними кулеметами й розстрілювали перехожих. За офіційною статистикою, є щонайменше 300 жертв, але насправді їх може бути значно більше. Багато поранених перебувають у важкому та критичному станах, відтак статистика смертності, на жаль, збільшуватиметься.

Також ймовірно, що бойовики очікували на підтримку ісламських сил та початок повстання, але цього не сталося. На думку ізраїльського журналіста, у перший день війни ХАМАС виклав всі свої основні сили.

Сьогодні все командування ХАМАС пішло в підземні тунелі, залишилися окремі групи, кожна з яких має автономію і воює на свій розгляд, тому незабаром ми навряд чи побачимо нові військові досягнення ХАМАС, але розслаблятися не варто, бо загрози є,

– сказав Цві Зільбер.

Серед загиблих – багато цивільних

Кількість загиблих ізраїльтян наразі 250, але це не остаточні цифри. Журналіст ізраїльського аналітичного порталу "Подробиці" Роман Янушевський розповів, що в боях з терористами загинуло 30 працівників поліції та 26 військовослужбовців різних рангів. Також відомо про загиблих пожежників і медиків.

За словами Янушевського, цифри збільшуватимуться і підтвердженням цього є драматична історія, яка сталася 7 жовтня на музичному фестивалі. Це була вечірка на природі, на яку зібралося від півтори до двох тисяч людей.

Всі вони просто відпочивали, коли приїхали бойовики з кулеметами й почали стріляти в натовп. Згодом з'ясувалося, що людей не просто розстрілювали, а частину поранених і навіть тих, хто не постраждав, ХАМАС забрав із собою. Сьогодні можна лише здогадуватися скільки людей в полоні та в якому вони стані.

Є багато фото, на яких видно, що в полоні жінки з дітьми, молода дівчина з поламаними ногами й навіть не зрозуміло, чи вона жива. Все це жахливо і зрозуміло, що реакція Ізраїлю буде екстраординарною, бо нічого подібного ніколи не ставалося,

– сказав Янушевський.

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