Никто никогда этого не скрывал, – журналист из Израиля о финансировании создания ХАМАС

На днях Жозеп Боррель заявил, что Израиль финансировал создание ХАМАС. Таким образом страна хотела ослабить палестинскую власть.

Эта история – правда, о чем в разговоре с 24 Каналом сказал израильский журналист Цви Зильбер. Израиль имел свою стратегию, но она провалилась.

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Как Израиль финансировал ХАМАС

Зильбер отметил, что эта история начинается в 80-х годах, когда для Израиля был основной проблемой ФАТХ и организация освобождения Палестины. Тогда появилось движение ХАМАС, которое хотело строить школы, мечети и тому подобное. В Израиле приняли ошибочное решение сделать ставку на ХАМАС и перетянуть внимание палестинцев.

"Да, Израиль финансировал и поддерживал ХАМАС. Но это закончилось в конце 80-х, ХАМАС уже перешел к открытой террористической деятельности", – отметил журналист.

Вместе с этим ХАМАС финансировали и другие организации. Например, ЕС и ООН, которые, по словам Зильбера, помогали палестинцам. А поскольку других каналов передачи денег не было, то они все шли через ХАМАС.

"ХАМАС финансировался Катаром до 7 октября. Это продолжалось несколько лет с согласия Нетаньяху. Но эта концепция разрушилась. Мы думали, что от ХАМАС можно откупиться. Давать деньги, ни в чем не ограничивать, помогать развивать экономику, но этого не существует. Думаю, что и Турция тоже финансировала – там у них много активов", – объяснил он.

Напомним, 7 октября 2023 года ХАМАС атаковал Израиль со стороны Газы. В течение октября продолжались мощные ракетные обстрелы обеих сторон. Израиль призвал резервистов возвращаться в страну. 28 октября премьер Беньямин Нетаньяху подтвердил начало наземной операции, в ходе которой ЦАХАЛ зачищал подземные тоннели с боевиками.

24 ноября между Израилем и ХАМАС началось перемирие, которое длилось 8 дней. За это время боевики вернули часть заложников и первыми прервали перемирие, обстреляв израильские города. По состоянию на декабрь ЦАХАЛ ликвидировал более 7 тысяч бойцов ХАМАС, но эта цифра может быть больше.

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