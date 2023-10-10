В ХАМАС заявили, что лишь небольшое количество командующих знало о вторжении в Израиль

ХАМАС неожиданно напал на Израиль 7 октября, атаковав страну с воздуха и пустив своих диверсантов по ближайшим городам в Сектор Газа. В то же время, о намерениях вторгнуться в Израиль среди палестинцев знало лишь небольшое количество командующих.

Высокопоставленный чиновник ХАМАС Али Баракех подчеркнул, что пока Иран и Хезболла не участвуют войне ХАМАС против Израиля. Однако они могут присоединиться, если Газу уничтожат израильтяне.

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В ХАМАС о вторжении знало небольшое количество людей

Али Баракех, член руководства ХАМАС в изгнании, рассказал журналистам в своем офисе в ливанской столице Бейруте, что для большинства представителей палестинской группировки было удивлением начало нападения на Израиль. Он добавил, что никто из центрального командования или политического бюро ХАМАС не находился в Бейруте на прошлой неделе.

Лишь несколько командующих ХАМАС знали о "нулевом часе" (время, когда начинается вооруженная операция – 24 Канал)

– подчеркнул Баракех.

Он также признал, что Иран и ливанская боевая группировка Хезболла помогали ХАМАС в прошлом. Однако подчеркнул, что после войны в Газе 2014 ХАМАС производит собственные ракеты и самостоятельно обучает собственных бойцов.

В настоящее время о присоединении Ирана, поддерживаемого ХАМАС и Хезболлой, по словам члена руководства ХАМАС, не говорится, однако это может произойти в случае обострения конфликта на Ближнем Востоке.

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