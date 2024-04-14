Гибридная "Третья мировая война": Жовтенко объяснил ситуацию на Ближнем Востоке

Вечером 12 апреля Хезболла начала массированный обстрел Израиля. Также Иран призвал США не вмешиваться в его конфликт с Израилем и угрожает, что атакует американские базы.

Иран, Россия и другие страны так называемой "оси зла" имеют цель вытянуть максимум ресурсов с Запада, в частности, разжигая большое количество региональных конфликтов в разных уголках мира. Это 24 Каналу отметил военный эксперт, эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко.

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Стратегия "оси зла"

Тарас Жовтенко отметил, что полномасштабное нападение ХАМАС на Израиль – это разрастание гибридной агрессии в мире, которую начала Россия против Украины еще в 2014 году. Кремлевские союзники, в частности, Иран имели возможность проанализировать опыт России, трансформировать его для собственных нужд. Действия Ирана четко укладываются в путинскую стратегию.

Стратегическая цель кремлевского диктатора Владимира Путина – уничтожить нынешний мировой порядок, который базируется на определенных международных правилах, принципах. Но ресурсы России, Ирана, Северной Кореи, Китая даже суммарно не смогут напрямую противостоять в "лобовом столкновении" коллективному Западу.

Есть несколько ключевых направлений, где действует так называемая "ось зла". Первая цель – разделить Запад политически. Вторая – вытянуть максимум ресурсов с Запада для того, чтобы ослабить его в финансовом, военном и оборонном смысле.

Чтобы растягивать эти ресурсы, распылять их между отдельными региональными гибридными конфликтами, может быть использована технология так называемой "Третьей мировой гибридной войны". Это не будет серия масштабных битв на одном или двух театрах боевых действий. Будет серия региональных гибридных конфликтов,

– считает военный эксперт.

То есть уровень интенсивности не будет постоянно высокий. Но серия этих конфликтов будет заставлять Запад в целом и, в частности, США уделять этим конфликтам время, ресурсы, усилия. Этих конфликтов может стать больше. Например, КНДР может напасть на Южную Корею, Венесуэла может военным путем захватить часть соседней Гайаны.

"Стратегия России и "оси зла" заключается в том, чтобы разжигать такие региональные гибридные конфликты. Или распылять ресурсы США и Запада, или на примере этих конфликтов показывать недееспособность Запада и, в частности, США как мировой супердержавы, ключевого союзника и партнера для стран, которые являются стратегическими союзниками Штатов в различных регионах", – сказал эксперт по международной безопасности.

Израиль – это ключевой стратегический союзник Штатов в регионе. Также государство имеет статус особого союзника США вне НАТО. Но Израиль попал в такую же ситуацию с финансированием военной помощи, что и Украина, которая не имеет такого статуса. Это активно использует российская пропаганда.

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