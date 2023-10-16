Об этом 24 Каналу рассказал подполковник Генерального штаба Армии обороны Израиля в запасе Марк Бабот, отметив, что Соединенные Штаты начали помогать Израилю с первого дня войны. Сейчас там функционирует "воздушный мост", по которому поставляют вооружение.
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Что США передает Израилю
Как отметил Бабот, помощь Израилю практически никак не связана с тем оружием, которое идет Украине. Поэтому эти процессы вполне спокойно могут происходить параллельно.
Сейчас Израилю необходимы ракеты к "Железному куполу". Их также производят в Соединенных Штатах.
Самая большая наша проблема – противоракетные ракеты. То есть амуниция для "Железного купола". Их производит Израиль. Но также небольшое количество производится и в Соединенных Штатах. Как раз эти ракеты нам передают,
– рассказал Бабот.
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Израиль также нуждается в тяжелых бетонобойных бомбах, которые смогут доставать до бункеров ХАМАС в Газе. Ничего другого ЦАХАЛу не нужно.
Кроме того, Соединенные Штаты отправили две авианосные группы в сторону Израиля. Это четкий сигнал Ирану, что не стоит вмешиваться в эту войну. Хотя Тегеран уже и так косвенно вовлечен в этот конфликт.
Напомню, что даже иракские милиции изъявили желание присоединиться. Их там где-то 17 милиций, поддерживаемых Ираном. И даже шиитские милиции хуситов в Йемене тоже изъявили желание присоединиться к ХАМАС. Здесь идет странная консолидация между шиитами и суннитами, которой еще не было. Задача у них – уничтожить Израиль. Но эту задачу не удастся выполнить,
– подчеркнул Бабот.
Война в Израиле: коротко
- 7 октября боевики ХАМАС напали на территорию Израиля. Также они запустили несколько тысяч ракет из Сектора Газа. Однако Израиль довольно быстро выбил боевиков из своей территории.
- Известно, что израильская армия собирается провести масштабную наземную операцию в Секторе Газа. По данным СМИ, ее собирались организовать в выходные 14 – 15 октября, но все перенесли.
- Общественный деятель и активист Давид Майофис прокомментировал войну в Израиле. Он предположил, кто еще может поддержать боевиков ХАМАС