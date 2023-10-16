Про це 24 Каналу розповів підполковник Генерального штабу Армії оборони Ізраїлю в запасі Марк Бабот, зауваживши, що Сполучені Штати почали допомагати Ізраїлю з першого дня війни. Зараз там функціонує "повітряний міст", по якому постачають озброєння.

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Що США передає Ізраїлю

Як наголосив Бабот, допомога Ізраїлю практично ніяк не пов'язана з тією зброєю, яка йде Україні. Тому ці процеси цілком спокійно можуть відбуватися паралельно.

Зараз Ізраїлю необхідні ракети до "Залізного купола". Їх якраз також виготовляють у Сполучених Штатах.

Найбільша наша проблема – протиракетні ракети. Тобто амуніція для "Залізного купола". Їх виробляє Ізраїль. Але також невелика кількість виготовляється і в Сполучених Штатах. Якраз ці ракети нам передають,

– розповів Бабот.

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Ізраїлю також потрібні важкі бетонобійні бомби, які зможуть діставати до бункерів ХАМАС у Газі. Нічого іншого ЦАХАЛу не потрібно.

Крім того, Сполучені Штати відправили дві авіаносні групи в бік Ізраїлю. Це – чіткий сигнал Ірану, що не варто втручатися у цю війну. Хоч Тегеран вже й так опосередковано залучений до цього конфлікту.

Нагадаю, що навіть іракські міліції виявили бажання приєднатися. Їх там десь 17 міліцій, які підтримуються Іраном. І навіть шиїтські міліції хуситів в Ємені теж виявили бажання приєднатися до ХАМАС. Тут йде дивна консолідація між шиїтами і сунітами, якої ще не було. Завдання у них – знищити Ізраїль. Але це завдання не вдасться виконати,

– підкреслив Бабот.

Війна в Ізраїлі: коротко