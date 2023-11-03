Главный редактор портала "Детали" (Израиль) Эмиль Шлеймович рассказал 24 Каналу, что опровержение Пескова его поразило. Сторонник Путина сказал, что такая информация необоснованна, потому что ЧВК "Вагнер" вообще не существует.

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Могла ли Россия передать "Панцирь-С1"

В израильских воздушных силах существует протокол: если происходит выстрел из чего-либо в сторону самолета, то другой прикрывающий его самолет мгновенно наносит ответный удар. Об этом протоколе всем известно. Комплекс "Панцирь-С1" не самый сильный из тех, что имеет Россия, но в любом случае – это серьезная единица.

Если россияне его передадут и мы увидим, что он находится на вооружении в Ливана, Хезболли или Сирии – это будет означать прямое враждебное действие Кремля против Израиля. Я надеюсь, что при любых условиях этот комплекс не долго поработает,

– рассказал Эмиль Шлеймович.

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Для чего Кремль использует ЧВК "Вагнер"

Для России этот и другие ЧВК есть прокси. Они нужны для того, чтобы создать видимость, что оружие передает не страна-агрессор. По словам Шлеймовича, все частные военные компании для этого и создавались. Это специальные силы, которым доверяют операции, в которых не хочет загрязнять руки то или иное государство.

В России это получило невероятный масштаб, потому что фактически организация стала предприятием по "отжиму" ресурсов в других странах,

– добавил журналист.

После того как Россию разграбили, а "карманные олигархи" получили все природные ресурсы, ЧВК "Вагнер" и некоторые другие частные военные компании использовали для того, чтобы выполнять военные действия в других странах. В то же время ЧВК получали концессии на разработку нефти, драгоценных металлов, камней.

Евгений Пригожин построил структуру, вообще не вводившую деньги в Россию. На этих условиях россияне воюют в Сирии, Ливии – это наемники, которым всегда нужно платить,

– подчеркнул Шлеймович.

Более того, он назвал вагнеровцев обычным бандитским группированием, которое нужно России для участия в геополитических войнах. Так их использовали в Африке, Сирии, Латинской Америке и в войне против Украины, когда в оккупантов не хватало своих резервов.

"Они работают над тем, что "отжимают" и "крышуют" крупный бизнес в интересах Путина и его окружения", – подчеркнул главный редактор портала "Детали".

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