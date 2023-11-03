Головний редактор порталу "Деталі" (Ізраїль) Еміль Шлеймович розповів 24 Каналу, що спростування Пєскова його вразило. Прибічник Путіна сказав, що така інформація необгрунтована, бо ПВК "Вагнера" взагалі не існує.

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Чи могла Росія передати "Панцир-С1"

В ізраїльських повітряних силах існує протокол: якщо відбувається вистріл з будь-чого у бік літака, то інший літак, який його прикриває, миттєво завдає удару у відповідь. Про цей протокол усім відомо. Комплекс "Панцир-С1" не є найсильнішим із тих, що має Росія, але в будь-якому разі – це серйозна одиниця.

Якщо росіяни його передадуть і ми побачимо, що він перебуває на озброєнні у Лівану, Хезболли чи в Сирії – це означатиме пряму ворожу дію Кремля проти Ізраїля. Я сподіваюся, що при будь-яких умовах цей комплекс не довго попрацює,

– розповів Еміль Шлеймович.

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Для чого Кремль використовує ПВК "Вагнера"

Для Росії ця та інші ПВК є проксі. Вони потрібно для того, щоб створити видимість нібито зброю передає не країна-агресорка. За словами Шлеймовича, всі приватні військові компанії для цього і створювали. Це спеціальні сили, яким довіряють операції, в яких не хоче забруднювати руки та чи інша держава.

У Росії це отримало неймовірний масштаб, бо фактично організація стала підприємством з "віджиму" ресурсів в інших країнах,

– додав журналіст.

Після того як Росію розграбували, а "кишенькові олігархи" отримали всі природні ресурси, то ПВК "Вагнера" та деякі інші приватні військові компанії використовували для того, щоб виконувати військові дії в інших країнах. Натомість ПВК отримували концесії на розробку нафти, дорогоцінних металів, каміння.

Євгєній Пригожин побудував структуру, яка взагалі не вводила гроші у Росію. На цих умовах росіяни воюють в Сирії, Лівії – це найомники, яким завжди треба платити,

– наголосив Шлеймович.

Щобільше, він назвав вагнерівців звичайним бандитським групування, яке потрібне Росії для участі в геополітичних війнах. Так їх використовували в Африці, Сирії, Латинській Америці та у війні проти України, коли в окупантів не вистачало своїх резервів.

"Вони працюють над тим, що "віджимають" і "кришують" великий бізнес в інтересах Путіна та його оточення", – підкреслив головний редактор порталу "Деталі”.

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