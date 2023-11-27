Политолог Игорь Рейтерович рассказал 24 Каналу, что Израиль, вероятно, готов продолжать режим тишины, если ХАМАС и дальше будет освобождать заложников. Однако риск для страны в том, что за это время боевики смогут восстановить свои позиции.

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Какая будет ситуация дальше

Палестинские боевики, вероятно, не надеялись, что Израиль так жестко войдет в Сектор Газа и будет проводить именно такие операции. Ведь ЦАХАЛ сначала уничтожает инфраструктуру в городах, бомбит, а затем пехота и бронетехника зачищают территории.

Судя по всему, Израиль готов ждать даже несколько десятков дней, пока окончательно удастся разрешить ситуацию и вернуть заложников. Однако стороны уже обвиняют друг друга в нарушении режима тишины, поэтому все может измениться.

Могут быть разные провокации и боевые действия возобновят, но пока оно работает, предпочтение будут отдавать политическим решениям,

– подчеркнул Игорь Рейтерович.

Более того, израильское общество готово идти на такой риск ради того, чтобы вернуть своих граждан и других заложников. После этого руки будут развязаны и страна сможет делать то, что раньше.

Игорь Рейтерович предположил, что будет происходить в Секторе Газа дальше: смотрите видео

Еще один вопрос состоит в том, будет ли ХАМАС пытаться максимально "затягивать" эту историю, например, уменьшая количество людей, которых будут выдавать Израилю. Также боевики через различные пропалестинские демонстрации могут апеллировать к миру.

Единственными возможными переговорами для Израиля могут быть переговоры по капитуляции ХАМАС. Садиться и договариваться о чем-то другом даже не с кем, ведь ХАМАС не является официальной администрацией региона,

– сказал политолог.

Следовательно, нужно быть готовым к тому, что в любой момент боевые действия могут возобновиться с той же интенсивностью.

Будут ли побуждать Израиль к продолжению перемирия

По словам политолога, публично это уже делается через демонстраций и призывы определенных стран о прекращении обстрелов. Недавно президент Турции Реджеп Эрдоган вообще назвал происходящее "геноцидом со стороны Израиля"

Это звучит дико, особенно с учетом всех исторических аспектов, но такие заявления будут. Мне кажется, что непублично некоторые переговоры также ведутся,

– заметил Рейтерович.

Возможно, одно из требований к Израилю – попытаться урегулировать ситуацию политико-дипломатическим путем. Тогда даже если война возобновится, эти страны смогут сказать, что приложили усилия, чтобы освободить "братьев по вере" из израильских тюрем.

Игорь Рейтерович добавил, что публично вряд ли кто-нибудь выступит с заявлением о том, чтобы перемирие было постоянным, а впоследствии было переведено в режим управления этой территорией. Причина очень проста – в регионе нет ни одной страны кроме Израиля, которая готова взять на себя ответственность за ситуацию в Секторе Газа.

"Они не хотят этим связываться. Парадокс в том, что они поддерживают живущих там людей, но как только говорится о введении войск, установлении режима управления, получении мандата от ООН, то все сразу делают вид, будто обращаются не к ним", – подытожил политолог.

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