Политолог Игорь Рейтерович рассказал 24 Каналу, что Израиль, вероятно, готов продолжать режим тишины, если ХАМАС и дальше будет освобождать заложников. Однако риск для страны в том, что за это время боевики смогут восстановить свои позиции.
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Какая будет ситуация дальше
Палестинские боевики, вероятно, не надеялись, что Израиль так жестко войдет в Сектор Газа и будет проводить именно такие операции. Ведь ЦАХАЛ сначала уничтожает инфраструктуру в городах, бомбит, а затем пехота и бронетехника зачищают территории.
Судя по всему, Израиль готов ждать даже несколько десятков дней, пока окончательно удастся разрешить ситуацию и вернуть заложников. Однако стороны уже обвиняют друг друга в нарушении режима тишины, поэтому все может измениться.
Могут быть разные провокации и боевые действия возобновят, но пока оно работает, предпочтение будут отдавать политическим решениям,
– подчеркнул Игорь Рейтерович.
Более того, израильское общество готово идти на такой риск ради того, чтобы вернуть своих граждан и других заложников. После этого руки будут развязаны и страна сможет делать то, что раньше.
Игорь Рейтерович предположил, что будет происходить в Секторе Газа дальше: смотрите видео
Еще один вопрос состоит в том, будет ли ХАМАС пытаться максимально "затягивать" эту историю, например, уменьшая количество людей, которых будут выдавать Израилю. Также боевики через различные пропалестинские демонстрации могут апеллировать к миру.
Единственными возможными переговорами для Израиля могут быть переговоры по капитуляции ХАМАС. Садиться и договариваться о чем-то другом даже не с кем, ведь ХАМАС не является официальной администрацией региона,
– сказал политолог.
Следовательно, нужно быть готовым к тому, что в любой момент боевые действия могут возобновиться с той же интенсивностью.
Будут ли побуждать Израиль к продолжению перемирия
По словам политолога, публично это уже делается через демонстраций и призывы определенных стран о прекращении обстрелов. Недавно президент Турции Реджеп Эрдоган вообще назвал происходящее "геноцидом со стороны Израиля"
Это звучит дико, особенно с учетом всех исторических аспектов, но такие заявления будут. Мне кажется, что непублично некоторые переговоры также ведутся,
– заметил Рейтерович.
Возможно, одно из требований к Израилю – попытаться урегулировать ситуацию политико-дипломатическим путем. Тогда даже если война возобновится, эти страны смогут сказать, что приложили усилия, чтобы освободить "братьев по вере" из израильских тюрем.
Игорь Рейтерович добавил, что публично вряд ли кто-нибудь выступит с заявлением о том, чтобы перемирие было постоянным, а впоследствии было переведено в режим управления этой территорией. Причина очень проста – в регионе нет ни одной страны кроме Израиля, которая готова взять на себя ответственность за ситуацию в Секторе Газа.
"Они не хотят этим связываться. Парадокс в том, что они поддерживают живущих там людей, но как только говорится о введении войск, установлении режима управления, получении мандата от ООН, то все сразу делают вид, будто обращаются не к ним", – подытожил политолог.
Режим прекращения огня в Секторе Газа: что известно
- Четырехдневное перемирие между Израилем и боевиками ХАМАС начало действовать 24 ноября. Оно предусматривает прекращение огня в Секторе Газа и освобождение заложников. В первый день планировали отдать 13 человек, которых удерживают в Газе, а в течение следующих четырех – по меньшей мере 50 женщин и детей. Со своей стороны, Израиль должен был выпустить из тюрем 150 палестинских заключенных.
- Также в Израиле сообщили, что готовы на дополнительный день перемирия за каждые десять освобожденных заложников. Это первое прекращение боевых действий после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября. Тогда палестинские боевики убили около 1200 человек, большинство из которых гражданские. Также они захватили более 200 заложников.
- Процесс обмена заложниками начался 24 ноября, тогда ХАМАС освободил 13 израильтян, а также 12 граждан Таиланда, которых удерживали в Секторе Газа. Первую группу людей передали в руки Международного комитета Красного Креста.
- Вечером 25 ноября ХАМАС отпустил еще 17 человек. Представители Красного Креста вывезли их из Газы в Египет. В СМИ сообщили, что среди освобожденных есть пожилые люди, а также дети.